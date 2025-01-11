В аэропорту Саратова введены временные ограничения полётов

Фото: istockphoto/Chalabala
В аэропорту Гагарин в Саратове введён в действие режим «Ковёр». Он подразумевает временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом в своём официальном телеграм-канале сообщили сотрудники Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). В ведомстве отметили, что пилоты и сотрудники наземных служб аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. О прекращении действия плана «Ковёр» будет сообщено дополнительно.
Утром 11 января временное ограничение на полёты вводилось также в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли рейсы из-за угрозы атак беспилотников. Позже все ограничения были сняты.
Читайте также:
ВСУ атаковали Саратовскую область дронами «Бобёр» с более 100 кг взрывчатки
Аэропорт Саратова возобновил работу в штатном режиме после атаки БПЛА
Аэропорты Ижевска, Казани и Перми вернулись к работе в штатном режиме
Александр Бойцов