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Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что участники митинга заняли часть проспекта Руставели. По данным агентства, в поисках стройматериалов для баррикад оппозиция занимается вандализмом, разбивая дорожные знаки и металлические ограждения.
Ранее стало известно, что в Тбилиси спецназ начал применять водометы для разгона протестующих у входа в здание парламента. В ответ митингующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами.
Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
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Участники протеста в Тбилиси возвели баррикады
Александр Климов