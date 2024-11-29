«Газ и дымовые шашки»: Протестующие в Грузии подрались с полицией

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen
Протестующие в Грузии о решении премьер-министра Кобахидзе об отказе в переговорах по вступлению в Евросоюз до 2028 года дошли до драк с полицией. Столкновения происходят около грузинского парламента в Тбилиси.
Демонстранты окружены с обеих сторон спецназом на площади Свободы и улице Чичинадзе, передает «SHOT». Правоохранительные органы уже применили газ слезоточивого действия, также используются водометы и якобы дымовые шашки.
Президент Саломе Зурабишвили вышла на площадь перед парламентом, подошла вплотную к спецназу, который заблокировал дорогу на площадь Свободы, и начала выговаривать силовикам.
Протестующие продолжают собираться, полицейских также становится все больше и больше.
Один из сотрудников МВД был госпитализирован.
Изначально решение премьер-министра Кобахидзе, которое вызвало такое волнение в стране, стало ответом на резолюцию Европарламента. Тот не признал выборы в Грузии и хотел санкций против партии «Грузинская мечта».
Ранее «Радио 1» рассказывало, как в Грузии оценили возможность переговоров с ЕС о членстве. Также в Грузии рассказали о будущей политике в отношении России.
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Президент Саломе Зурабишвили вышла на площадь перед парламентом, подошла вплотную к спецназу, который заблокировал дорогу на площадь Свободы, и начала выговаривать силовикам.
Протестующие продолжают собираться, полицейских также становится все больше и больше.
Один из сотрудников МВД был госпитализирован.
Изначально решение премьер-министра Кобахидзе, которое вызвало такое волнение в стране, стало ответом на резолюцию Европарламента. Тот не признал выборы в Грузии и хотел санкций против партии «Грузинская мечта».
Ранее «Радио 1» рассказывало, как в Грузии оценили возможность переговоров с ЕС о членстве. Также в Грузии рассказали о будущей политике в отношении России.
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Мария Моисеева