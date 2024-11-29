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«Газ и дымовые шашки»: Протестующие в Грузии подрались с полицией

В Тбилиси протестующие о «заморозке» вступления в ЕС начали драку с полицией
Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Протестующие в Грузии о решении премьер-министра Кобахидзе об отказе в переговорах по вступлению в Евросоюз до 2028 года дошли до драк с полицией. Столкновения происходят около грузинского парламента в Тбилиси.
Демонстранты окружены с обеих сторон спецназом на площади Свободы и улице Чичинадзе, передает «SHOT». Правоохранительные органы уже применили газ слезоточивого действия, также используются водометы и якобы дымовые шашки.

Президент Саломе Зурабишвили вышла на площадь перед парламентом, подошла вплотную к спецназу, который заблокировал дорогу на площадь Свободы, и начала выговаривать силовикам.



Протестующие продолжают собираться, полицейских также становится все больше и больше.

Один из сотрудников МВД был госпитализирован.

Изначально решение премьер-министра Кобахидзе, которое вызвало такое волнение в стране, стало ответом на резолюцию Европарламента. Тот не признал выборы в Грузии и хотел санкций против партии «Грузинская мечта».

Ранее «Радио 1» рассказывало, как в Грузии оценили возможность переговоров с ЕС о членстве. Также в Грузии рассказали о будущей политике в отношении России.

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#протесты
Не менее 400 боевиков ликвидированы за сутки при участии ВКС РФ в Сирии
Не менее 400 боевиков «Джебхат ан-Нусра»* уничтожены в Сирии при участии ВКС РФ
28 ноября 2024, 22:38

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Как минимум 400 террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»* ликвидированы за сутки в Сирии при участии российских военно-космических сил. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в республике Олег Игнасюк.
Террористы нападали на межправительственные войска в Алеппо и Идлиб накануне в среду, 27 ноября.

Днем стало известно, что сирийские военные вступили в бой с радикалами. Противник потерял живую силу и технику.

Как отметили в сирийском Минобороны, боевики нарушили соглашение о деэскалации конфликта, ударив по деревням, населенным пунктам и военным позициям.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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#россия
#сирия
#терроризм
#террористы
#новости
#вкс
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Финскому депутату пришлось извиняться за слова о границе с Россией
В Финляндии депутату Кильюнену пришлось извиняться за слова о границе с Россией
28 ноября 2024, 19:54

Фото: iStock/naumoid

Депутату финского парламента, занимающему должность председателя комитета по иностранным делам, Киммо Кильюнену пришлось извиняться за свои слова о необходимости открыть границу с Россией на фоне критики партии. Об этом информирует издание Helsingin Sanomat.
По словам депутата, изложенное им мнение, было его личной точкой зрения и не отражало линию социал-демократической партии и возглавляемого им комитета по иностранным делам.

Кильюнен пояснил, что его слова были необдуманными.

Напомним, граница между Финляндией и РФ закрыта по решению властей республики. Финляндия начала вводить данные ограничения с ноября прошлого года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

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#граница
#данные
#мнение
#ограничения
#финляндия
#рф
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ЕС и Украина подписали меморандум о первой части кредита за счет активов РФ
ЕС и Украина подписали меморандум о кредите на €18,1 млрд за счет активов России
28 ноября 2024, 19:25

Фото: iStock/artJazz

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис написал в социальной сети X, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму €18,1 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов.
По словам Домбровскиса, речь идет о части инициативы стран «Большой семерки» по поддержке Киева с использованием доходов от замороженных активов России.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники по «Большой семерке» завершают процесс выделения украинской стороне средств за счет замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что Франция в скором времени отправит Украине оружие, финансируемое из российских активов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#оружие
#доходы
#счёт
#ес
#энтони блинкен
#рф
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Доцент Чирков назвал главных пострадавших от антироссийских санкций
Доцент Чирков заявил о негативных последствиях для Европы от санкций
28 ноября 2024, 18:50

Фото: iStock/designer491

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что основными пострадавшими от антироссийских санкций стали, в первую очередь, европейские страны.
«В результате применения санкций главные пострадавшие — это европейские страны, многие из которых уже балансируют на грани рецессии, включая лидера европейской экономики — Германию. Российская экономика же демонстрирует очень серьёзные темпы экономического роста. Мы — одни из лидеров в мире среди крупных стран по темпам экономического роста», — высказался в беседе с «Известиями» Чирков.

По его мнению, в новом пакете антироссийских санкций, если таковой примут, не будет ничего нового и неожиданного.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может предложить новый пакет санкций против России в январе 2025 года.

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#санкции
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#евросоюз
#россия
#политика
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Путин отреагировал на желание российской семьи назвать детей в честь «Орешника»
Путин не стал комментировать желание семьи в РФ назвать детей в честь «Орешника»
28 ноября 2024, 18:24

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не стал комментировать желание российской семьи из Набережных Челнов назвать ребенка в честь нового комплекса «Орешник». Глава государства лишь подчеркнул, что это дело семейное и призвал родителей обсудить этот вопрос с бабушкой и дедушкой малыша.
«Что касается выбора имени для ребенка, это чисто семейный вопрос. Да даже комментировать не буду. Желаю им всего самого доброго, счастья и здоровья», — привела пресс-служба Кремля слова российского лидера.
Россия применила ракету «Орешник» в четверг, 21 ноября, в ответ на удары со стороны Украины по Курской и Брянской областям. Тогда Путин отметил, что «ответ всегда будет».

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#мир
#россия
#россияне
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В Грузии оценили возможность переговоров с ЕС о членстве
Кобахидзе: Грузия замораживает переговоры с ЕС о членстве до конца 2028 года
28 ноября 2024, 18:06

Фото: istockphoto/uskarp

Грузия замораживает переговоры с Евросоюзом на тему членства до конца 2028 года, заявил в рамках брифинга кандидат в премьер-министры республики Ираклий Кобахидзе.
«Сегодня мы приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС (о членстве — прим. ред.) и так же до конца 2028 отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны ЕС», — сказал политик.

Перед этим Кобахидзе раскрыл будущую политику Грузии в отношениях с Россией. Он подчеркнул, что грузинская сторона будет соблюдать «красные линии» и проводить прагматичную политику в грузино-российских отношениях.

Кроме того, Кобахидзе ранее говорил об отказе Грузии восстанавливать дипотношения с РФ.

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#мир
#грузия
#евросоюз
#ес
#переговоры
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Путин извинился перед Меркель за инцидент с лабрадором в Астане
Путин заявил, что не пугал специально Меркель своим лабрадором Конни
28 ноября 2024, 17:45

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин опроверг утверждение бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что он якобы намеренно «устрашал» её своим лабрадором по кличке Кони, приводит его слова ТАСС.
«И я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора», – сказал президент.

Напомним, инцидент произошел в 2007 году в Сочи во время визита Меркель в Россию. Во время переговоров между российским и немецким лидерами в кабинет вошел лабрадор Путина по кличке Конни.

«Я пыталась не обращать внимания на собаку, хотя она была довольно близко», — говорила Меркель.
Ранее сообщалось, что 27 ноября по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Владимир Путин прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду прошли переговоры на высшем уровне.

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#инцидент
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«В течение дня»: Путин ответил на вопрос об ударах по центрам решений на Украине
Путин не исключил удара России по центрам принятия решений в Киеве 28 ноября
28 ноября 2024, 17:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На пресс-конференции саммита ОДКБ в Астане президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине, вспомнил шутку о прогнозе погоды и ответил, что «сегодня в течение дня возможно всё».
Он также подчеркнул, что использование нескольких баллистических ракет «Орешник» можно сравнить с ядерным ударом, однако к экологическим последствиям такие действия не приведут.

Путин добавил, что Россия применит все доступные средства поражения, если Украине будет передано ядерное оружие, так как это нарушает существующие договоренности. В то же время он отметил, что превращение Украины в ядерную державу в настоящее время практически невозможно, так как там «всё утрачено».

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#оружие
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Президент Путин рассказал о диалоге с Шольцем
Путин: Шольц первым прервал молчание
28 ноября 2024, 17:16

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц был первым лидером, прервавшим молчание, рассказал журналистам российский президент Владимир Путин в рамках рабочего визита в Казахстан.
«Да, конечно, канцлер ФРГ, господин Шольц, был первым, который это молчание прервал. Но ничего неожиданного здесь тоже не было, мы сигналы о желании канцлера переговорить по телефону получали достаточно давно», — сказал глава государства.
Путин прибыл в Казахстан накануне, 27 ноября. Как прокомментировали в Кремле, лидеры стран обсудят двустороннее сотрудничество государств. В четверг, 28 ноября, президент России участвует в сессии ОДКБ.

Ранее сообщалось, что предложили Путину в шутку в Белоруссии.

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