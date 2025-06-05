Против блогера Щепихина возбудили уголовное дело о разжигании вражды
В отношении блогера Арега Щепихина возбудили уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ о призывах к осуществлению экстремистской деятельности и разжигании ненависти или вражды. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Теперь блогеру грозит до шести лет лишения свободы.
В настоящее время Щепихин находится на допросе в СК. После следователи выйдут с ходатайством в суд о его аресте.
Напомним, что 3 июня группа неизвестный похитила бизнес-коуча на Ярославском вокзале в Москве. Пятеро мужчин затолкали Щепихина в багажник черного Mercedes с мигалками.
Позднее похитителей остановили сотрудники ДПС. Выяснилось, что она являются чеченскими силовиками, а на вокзале они проводили «оперативное мероприятие». Впоследствии мужчин и Щепихина отпустили.
Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев подчеркнул, что блогера не похищали, а задержали за публичные призывы в соцсетях к этническим чисткам и нацизму, а также за оскорбление ислама и Аллаха.
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