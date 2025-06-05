Против блогера Щепихина возбудили уголовное дело о разжигании вражды

05 июня 2025, 14:13

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В отношении блогера Арега Щепихина возбудили уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ о призывах к осуществлению экстремистской деятельности и разжигании ненависти или вражды. Об этом сообщает Telegram-канал «112».