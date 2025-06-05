Звезда «Дома-2» призвала наградить чеченцев, похитивших блогера Арега Щепихина
Анастасия Балтер призвала наградить чеченцев, похитивших блогера Щепихина
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Балтер призвала освободить и наградить чеченцев, которые похитили блогера Арега Щепихина.
«Он наговорил на несколько статей. Как какая-то часть людей нашего общества, которое проживает в России, может поддерживать его? Вы, получается, хотите реабилитировать нацизм?», — обратила внимание бывшая участница телестройки.
Со слов Балтер, те, кто оправдывают Щепихина, тоже являются нацистами.
«Почему задержали чеченцев, которые представляют правоохранительную деятельность в нашей стране? Их стоит наградить медалями и сказать спасибо, что они такого человека задержали, который публично пропагандировал нацизм», — возмутилась звезда в личном блоге.
Напомним, во вторник, 3 июня, появилась информация о похищении блогера Арега Щепихина около Ярославского вокзала. Пятеро мужчин затолкнули его в багажник машины и увезли в неизвестном направлении.
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