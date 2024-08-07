Против ипотек: журналист в США прервал прямой эфир из-за напавшей на него птицы

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Телерепортер Sky News Саймон Лав прервал прямое включение, поскольку на него напала птица. Как сообщает издание The Daily Mail, журналист говорил про ипотечные кредиты, как вдруг позади появилась птица.
«На меня только что напали! Простите (...). На меня только что напала птица», — сказал Лав, отойдя в сторону.По его словам, птица оказалась настырной и пыталась атаковать за пять минут аж несколько раз. Позже репортаж продолжился.
Похожий случай произошел в Хорватии, где журналистку Ивану Розич окатили водой, когда она сообщала про лесные пожары.
А в Австралии журналистка Андреа Кротерс решила поцеловать незнакомца во время прямого эфира.
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Никита Кротов