Против оставившей ребенка в туалете в Турции россиянки возбуждено уголовное дело
Против россиянки, оставившей новорождённую в туалете аэропорта Антальи, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство ребёнка.
По информации SHOT, сама женщина настаивает, что хочет воспитывать дочь, но ей не дают видеться с малышкой; запрет на свидания распространяется и на её родителей. При этом мать ребёнка пока не лишена родительских прав. Новые опекуны утверждают, что девочка чувствует себя хорошо и возвращать её биологической матери не намерены — они воспитывают ребёнка уже более двух месяцев.
Адвокат Катерины Бурнашкиной сообщила, что за день до родов женщина обращалась в турецкую клинику с жалобой на боли в животе, но врачи поставили диагноз «гастроэнтерит» и не заподозрили беременность. Ранее говорилось, что сама Бурнашкина не знала о беременности и принимала изменения в фигуре за набор веса. Врача, осматривавшего её в Турции, уже допрашивали.
Сама фигурантка отказалась от комментариев и поспешно покинула зал суда после окончания заседания.
