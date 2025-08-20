Против оставившей ребенка в туалете в Турции россиянки возбуждено уголовное дело

20 августа 2025, 12:27

SHOT: оставившую ребенка в туалете в Турции россиянку привлекут за покушение

Фото: istockphoto/fizkes

Против россиянки, оставившей новорождённую в туалете аэропорта Антальи, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство ребёнка.