Омский предприниматель погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри в Киргизии

20 августа 2025, 12:03

Фото: iStock/Jian Fan

Основатель сети обувных магазинов, омский бизнесмен Алексей Ермаков, трагически погиб во время восхождения на одну из высочайших вершин Центральной Азии — пик Хан-Тенгри (6995 метров) в горах Тянь-Шаня на территории Киргизии. Об этом сообщает издание omsk.aif.ru со ссылкой на руководителя альпклуба «Крокус» Евгения Жулинского.





По предварительной информации, 13 августа около 17:00 Ермаков успешно достиг вершины и начал спуск. Однако из-за сильной усталости он принял решение заночевать в лагере на высоте. На следующий день альпинист не вышел на связь и не продолжил спуск.

«Тогда ребята вышли к нему. Обнаружили палатку, потухший джет (газовый баллон. — прим.ред.) в тамбуре. Хотел согреть воду, видимо, заснул и всё», — сообщил руководитель клуба Жулинский.