В Красноярском крае грузовой поезд столкнулся с автомобилем на переезде

Фото: iStock/LexisJan

 На регулируемом железнодорожном переезде в Курагинском районе Красноярского края произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем иностранного производства. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Инцидент произошёл на перегоне между станциями Кошурниково и Стофато Красноярской железной дороги. По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед приближающимся составом.

В результате столкновения схода подвижного состава с рельсов не произошло. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных и транспортных органов.

Анастасия Чубина

