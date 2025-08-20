В Красноярском крае грузовой поезд столкнулся с автомобилем на переезде
На регулируемом железнодорожном переезде в Курагинском районе Красноярского края произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем иностранного производства. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошёл на перегоне между станциями Кошурниково и Стофато Красноярской железной дороги. По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед приближающимся составом.
В результате столкновения схода подвижного состава с рельсов не произошло. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных и транспортных органов.
