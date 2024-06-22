Против российского депутата возбудили уголовное дело за истязание сожительницы

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Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Андрей Новак стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в истязаниях и угрозе убийством.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республики Хакассии, следственный комитет завёл уголовное дело на заместителя председателя регионального Законодательного собрания. Он подозревается в избиении своей сожительницы. Заявление в полицию поступило от 47-летней жительницы Красноярска 14 июня. Новак подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 117 УК РФ (истязание) и частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).
По словам потерпевшей, во время вспыхнувшего конфликта депутат нанёс ей несколько ударов по голове и телу. При этом он угрожал убить её, к чему, учитывая сложившееся положение, женщина отнеслась серьёзно. Сам 49-летний парламентарий заявил, что не знает эту женщину и назвал всю ситуацию провокацией. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.
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Александр Бойцов