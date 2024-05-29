Осужденный за незаконную охоту депутат допустил возвращение в Госдуму

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Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин не исключил, что может вернуться на прежнее место работы. Об этом он рассказал изданию Daily Storm.
Напомним, бывший депутат был осужден за незаконную охоту, однако 28 мая судимость с Рашкина была снята в связи с истечением испытательного срока.
По мнению парламентария, он приносил много пользы и добра не только как депутат, но и как человек. Рашкин заявил, что не исключает того, что вновь вернется в Госдуму, отметив, что выдвижение его кандидатуры на выборах возможно.
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