Против водителя упавшего в Мойку автобуса открыто дело о фиктивной регистрации мигрантов

Фото: пресс-службе судов Петербурга
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против водителя автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
Как сообщили в пресс-службе СК РФ, в ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса в период с февраля по март 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в своей квартире.
В связи с выявленным преступлением следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу начали уголовное преследование по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее стало известно, суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца Рахматшоха Курбонова, который управлял рейсовым автобусом, упавшим с Поцелуева моста в Мойку.
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В связи с выявленным преступлением следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу начали уголовное преследование по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее стало известно, суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца Рахматшоха Курбонова, который управлял рейсовым автобусом, упавшим с Поцелуева моста в Мойку.
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Артем Кузьмин