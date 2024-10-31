Жителя ЛНР задержали за передачу ВСУ сведений о подразделениях ВС РФ

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В ЛНР сотрудники УФСБ задержали жителя Станично-Луганского района региона за передачу сведений о подразделениях ВС РФ представителям ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина России, шпионившего в интересах иностранного государства в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что житель Станично-Луганского района собирал и передавал через мессенджер представителю ВСУ сведения о ВС РФ.
В настоящее время подозреваемого уже задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело о госизмене.
Ранее сообщалось, что Жительница Херсонской области, находясь в алкогольном опьянении, сорвала и сожгла флаг России, ее задержали и предъявили обвинение.
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