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ФСБ: Американские наёмники несли на себе в Брянскую область взрывчатку Семтекс

29 октября 2024, 11:07
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Пытавшиеся вторгнуться на территорию Брянской области диверсанты несли с собой обширный арсенал иностранного оружия и боеприпасов. Среди прочего при осмотре тел и снаряжения были обнаружены килограммовые пакеты чешской синтетической взрывчатки Семтекс с QR-кодом производителя.


Это отчетливо видно на новых видеокадрах, сделанных во время проведения следственных действий на месте уничтожения боевиков в Климовском районе и обнародованных позже Центром общественных связей ФСБ России. Среди вещей ликвидированных диверсантов обнаружены два флага Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. Никаких документов у наёмников с собой предсказуемо не было.

На теле одного из убитых «солдат неудачи» была традиционная татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США. У него же было ещё одно тату с картой мира.

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#канада
#взрывчатка
#флаг
Экипаж Т-80 в одиночку выбил ВСУ с важной высоты под Северском в ДНР
29 октября 2024, 11:36

Фото: iStock/SergeyVButorin

Экипаж танка Т-80 Южной группировки войск самостоятельно ликвидировал важный опорный пункт ВСУ, который находился на высоте под Северском в ДНР. Об этом рассказал один из членов экипажа, Герой России Константин Молчанов, его слова передает ТАСС.
По словам военного, за танком двигались штурмовики.

«Вплотную подошли, прям в упор. Разобрали опорник, словом, просто раскопали его. Мы подходили туда дважды. Конечно, по нам прилетало все, что можно было. Главная задача была взять высоту. Высоту взяли, штурмовая группа закрепилась», — рассказал Молчанов.

Он объяснил, что данный опорный пункт противника находился на большой высоте с уклоном порядка 50 м. Оттуда ВСУ могли вести наблюдение на расстоянии до нескольких километров, а подойти к нему незамеченным было невозможно.

По словам военного, чтобы добраться до опорного пункта ВСУ сначала нужно было разминировать минное поле. Это танковым тралом, которым был оборудован Т-80. Молчанов отметил, что дойти позиций противника позволила высокая скорость и маневренность танка, а также качественная подготовка, хитрость и сообразительность экипажа.

После этого боя экипаж Т-80 Южной группировки войск был награжден звездами Героя России.

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Хорватия передаст ВСУ югославские танки и БМП за скидку на танки Leopard

Сапёры ВС РФ сообщили, что ВСУ минируют под Угледаром пауэрбанки и портфели
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#всу
#вс рф
#наемники
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«Зеленский добрался и туда»: политолог Марков об атаке БПЛА по университету спецназа в Чечне
Политолог Марков об атаке БПЛА по Чечне: Зеленский добрался и туда
29 октября 2024, 11:21

Фото: iStock/aapsky

Расстояние от чеченского Гудермеса, где беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа имени Путина, до контролируемой Украиной территории составляет порядка 850 километров по прямой, но Владимир Зеленский добрался и туда. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в 6:30 утра во вторник украинский беспилотник атаковал одно из зданий университета спецназа в Гудермесе. В результате вспыхнул пожар, который удалось оперативно потушить. Никто не пострадал.

Политолог подчеркнул, что беспилотник преодолел как минимум 850 километров, чтобы достичь российского учебного заведения. Зеленский добрался туда, отметил Марков, добавив, что «может и по Рамзану нашему теперь целится».

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#чечня
#украина
#владимир зеленский
#атака
#россия
#всу
#беспилотник
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Хорватия передаст ВСУ югославские танки и БМП за скидку на танки Leopard
Хорватия передаст ВСУ 30 югославских танков и БМП за скидку на Leopard
29 октября 2024, 11:00

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Министр обороны Хорватии Иван Анушич и его коллега из Германии Борис Писториус подписали письмо о намерениях передать Украине 30 танков и 30 БМП югославского производства 1980-х годов в обмен на скидку при приобретении танков Leopard. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Хорватии.
Отмечается, что Анушич вместе с начальником Генштаба Минобороны генералом-полковником Тихомиром Кундидом с рабочим визитом посетили Берлин, где встретились с Писториусом. Главной темой их беседы стало оснащение и модернизация ВС Хорватии с акцентом на приобретение новых танков Leopard 2А8.

Германия предложила Хорватии присоединится к немецкой программе совместной закупки основного боевого танка Leopard 2А8. Анушич и Писториус подписали письмо, из которого следует, что Хорватия со своих складов передаёт Киеву 30 танков М-84 (производились в 1983-1991 годах) и 30 БМП М-80 (производились в 1979-1983 годах) вместе с запчастями и боеприпасами. А Германия, в свою очередь, даст Загребу деньги, на которые будут приобретены немецкие танки Leopard 2А8. При этом Хорватия получит скидку на 50 новых танков за счёт поставок Украине.

Напомним, что 9 октября власти Украины и Хорватии подписали соглашение о сотрудничестве на 10 лет. В рамках него будет оказываться военная, экономическая и политическая помощь.

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#украина
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#минобороны
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Кучма сообщил о недовольстве на Украине из-за мобилизации
29 октября 2024, 10:23

Фото: iStock/Silent_GOS

На Украине усиливается недовольство требованиями командования ВСУ увеличить темпы мобилизации. Об этом рассказал бывший украинский президент Леонид Кучма, его слова передает «Интерфакс-Украина».
«Власти обвиняют общество в недостаточной готовности встать на защиту государства. В обществе раздаются призывы к власти показать пример и начать с себя», — заявил Кучма.

По его словам, таких противоречий на Украине сейчас много. Кучма уточнил, что военные упрекают военно-политическое руководство, однако подчеркнул, что речь идет не о конфликте, а именно о противоречиях общества, армии и властей. Он добавил, что несмотря на сохраняющееся на Украине единство, стало меньше взаимопонимания.

Ранее одесситы подняли бунт против украинских военкомов на фоне насильственной мобилизации после того, как устроили облаву на рынке.

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#военные
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#новости
#переговоры
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Дрон ВСУ атаковал Российский университет спецназа имени Путина в Чечне
Кадыров сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа
29 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/aapsky

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке беспилотника в Гудермесе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дрон атаковал населённый пункт в 6:30 утра. В результате загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа.

При атаке никто не пострадал. Вспыхнувший на месте пожар был оперативно ликвидирован.

В настоящее время следственные органы занимаются расследованием произошедшего и устанавливают причастных лиц.

Деятельность Российского университета спецназа продолжается в штатном режиме, добавил Кадыров.

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#чечня
#рамзан кадыров
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#всу
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Генерал ВСУ раскритиковал вторжение в Курскую область
29 октября 2024, 10:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко раскритиковал решение киевских властей о вторжении на территорию Курской области. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале экс-депутата Верховной рады Борислава Березы.
Он подчеркнул, что цель операции ВСУ в российском регионе не была озвучена ему, а самостоятельно постичь её Марченко не может.

Военный отметил, что командование ВСУ отправляет под Курск пополнение гораздо быстрее, чем на более сложное Купянское направление в Харьковской области или на любые другие участки фронта. При этом до конца не понятно, зачем это делается. Чтобы держать в Курской области такое огромное число военных, продолжил Марченко, необходим немалый ресурс, но важно понимать, что с ним делать дальше.

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#операции
#власть
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Сапёры ВС РФ сообщили, что ВСУ минируют под Угледаром пауэрбанки и портфели
29 октября 2024, 10:06

Фото: iStock/Yaroslav Litun

Украинские войска под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР) начали минировать бытовые предметы, в частности, пауэрбанки и портфели. Об этом сообщили саперы российской группировки войск «Восток», слова которых приводит пресс-служба Минобороны России.
Замкомандира инженерно-сапёрного взвода с позывным «Партизан» рассказал, что военные сталкиваются с оставленными портфелями, которые хочется непременно открыть. Или с пауэрбанками, которые некоторые бойцы включают. Однако делать этого ни в коем случае нельзя, поскольку эти предметы заминированы и специально оставлены ВСУ.

Также сапёры отметили, что украинские военные, отброшенные на значительное расстояние от Угледара, всё равно продолжают дистанционно минировать дороги. Они сбрасывают с промышленных беспилотников противотанковые мины. Такие операции проводятся по ночам.

Отмечается, что особо опасные заминированные находки российские сапёры обезвреживают с квадрокоптеров. К ним привязываются тротиловые шашки, которые подрывают боеприпасы.

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#минобороны рф
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«Мясные штурмы» под Суджей, обстановка в Курской области, прорыв вблизи Работино: последние новости СВО
29 октября 2024, 09:44

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Российские войска прорвали оборону противника севернее Работино. В Курской области ВСУ стремятся атаковать, но несут большие потери. О последних событиях в зоне СВО по направлениям расскажет «Радио 1».

Курская область


В Минобороны России сообщили, что украинские войска в Курской области не могут противостоять наступлению российских военных, оставляя на поле боя убитых и раненых. В ведомстве отметили, что «благодаря активным действиям морпехов Черноморского флота противник ежедневно несет потери и отступает с ранее захваченной территории».

В Глушковском районе продолжаются бои в окрестностях населенного пункта Новый Путь. Несмотря на предыдущие успехи российских войск, полностью вытеснить противника с территории пока не удалось. В Кореневском и Суджанском районах продолжаются столкновения в окрестностях Любимовки и Дарьино, где украинские формирования предприняли контратаки по типу «мясных штурмов».

В районе Новоивановки российским войскам удалось восстановить контроль. На других участках Суджанского района ситуация также остается напряженной. Вблизи Гуево российские военно-космические силы наносят удары объемно-детонирующими авиабомбами по украинским позициям. Кроме того, ракетным ударом был поражен пункт дислокации резервов ВСУ в районе Юнаковки.

Запорожское направление


На Запорожском направлении, к северу от села Работино, российские войска прорвали оборону противника. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он отметил, что за последние сутки продолжается атака российских войск.

«Началась она по флангам, а затем усилилась бронетехникой и фронтовой авиацией. Оборона противника была прорвана, продвижение наших войск составило более километра севернее Работино, ширина участка нашего продвижения до 10 квадратных километров», — отметил Рогов.

Также, по его словам, продвижение украинских войск на этом участке за всё время прошлогоднего контрнаступления сведено на ноль, а многочисленные потери ВСУ оказались напрасны.

«На сегодня всё отбито и освобождено. Инициатива находится в руках у русской армии. Наши войска постепенно продвигаются в сторону Новоданиловки и Малой Токмачки», — отметил Рогов.
Фото: iStock/Denniro

Купянское направление


На Купянском направлении российские войска увеличивают контроль в районе Кругляковки, с боями продвигаясь севернее, к Колесниковке. Эти действия способствуют укреплению позиций близ реки Оскол. В окрестностях Купянска ВКС России наносят удары по вражеским переправам, что затрудняет логистику противника.

Торецкое направление


В Торецке (Дзержинске) продолжаются интенсивные бои. Штурмовые группы ВС РФ уничтожают позиции врага с помощью мощных доработанных танковых мин. ВСУ периодически проводят контратаки, пытаясь замедлить наступление.


Покровское направление


На покровском направлении наблюдается расширение контроля вокруг Вишнёвого, близ Селидово, где завершается операция по зачистке. Противник признает потерю Горняка. Армия России продолжает наступление от Цукурино на запад, с боями за Новодмитровку.


Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области
Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области

Южнодонецкое направление


Российские войска установили флаг в Катериновке, где продолжаются бои за населенный пункт. Северо-западнее Угледара, после освобождения Шахтерского, ВС РФ атакуют в направлении Ясной Поляны, не снижая темпов прорыва обороны ВСУ.


Артемовское направление


В Часове Яре и его окрестностях идут интенсивные бои. На северном фланге российские войска вытеснили украинские силы из лесных массивов, в то время как на южном фланге продолжаются тяжелые сражения.

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В Курской области замечена активность украинских заградотрядов
Украинский пленный: заградотряды не дают отступать пехоте ВСУ в Курской области
29 октября 2024, 09:21

Фото: iStock/N-sky

Украинский пленный Андрей Безручков заявил, что заградотряды ВСУ в Курской области не дают пехоте отступить. Об этом информирует РИА Новости.
Он рассказал, что те, кто ловят самовольно оставивших часть, особенно контрактников, действительно существуют.

«Что сзади нас, ну не дали бы нам пройти сзади, ну так, насколько я понимаю, то, когда мы и шли, и мы шли на позиции 2,5 километра пешком, вот тот отряд, что там, где возле точки спешивания — мне кажется, что они там окопанные, они там не просто так сидят. Ну чтобы мы назад не проходили», — поделился военный.

Андрей Безручков родился 2 октября 1989 года. Он был мобилизован в 92-ю отдельную штурмовую бригаду. В плен был взят российскими военными под Курском. Солдат призвал всех украинских военнослужащих, находящихся на территории Курской области, сложить оружие.

Напомним, что боевики ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Они попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что успехи Российской Федерации могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года.

До этого стало известно, что фронт ВСУ обрушился. С таким мнением выступил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко. По его словам, такое развитие ситуации стало возможным из-за ряда факторов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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