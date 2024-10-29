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Пытавшиеся вторгнуться на территорию Брянской области диверсанты несли с собой обширный арсенал иностранного оружия и боеприпасов. Среди прочего при осмотре тел и снаряжения были обнаружены килограммовые пакеты чешской синтетической взрывчатки Семтекс с QR-кодом производителя.
Это отчетливо видно на новых видеокадрах, сделанных во время проведения следственных действий на месте уничтожения боевиков в Климовском районе и обнародованных позже Центром общественных связей ФСБ России. Среди вещей ликвидированных диверсантов обнаружены два флага Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. Никаких документов у наёмников с собой предсказуемо не было.
На теле одного из убитых «солдат неудачи» была традиционная татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США. У него же было ещё одно тату с картой мира.
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Александр Бойцов