Проткнутый палкой насквозь турист сам прошел 15 километров, чтобы не платить спасателям

31 июля 2026, 20:01

PN: В США проткнутый насквозь палкой турист отказался от помощи спасателей

Фото: istockphoto/MattGush

В американском штате Монтана 32-летний медик Дэвид Чифальди получил серьезное ранение во время похода в горах Биртут, но отказался от эвакуации на вертолете, чтобы избежать крупных расходов. Об этом пишет издание PerthNow.