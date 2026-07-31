Проткнутый палкой насквозь турист сам прошел 15 километров, чтобы не платить спасателям
В американском штате Монтана 32-летний медик Дэвид Чифальди получил серьезное ранение во время похода в горах Биртут, но отказался от эвакуации на вертолете, чтобы избежать крупных расходов. Об этом пишет издание PerthNow.
Инцидент произошел на плато «Замерзшая насмерть» — обледенелом участке на пути к Гранитной вершине. Поскользнувшись, Чифальди напоролся на собственную трекинговую палку длиной 112 сантиметров, которая пронзила его спину насквозь.
Несмотря на тяжесть травмы, медбрат не ощущал острой боли, а кровотечение отсутствовало. Убедившись, что жизненно важные органы не затронуты, он решил не дожидаться спасателей и спуститься с горы самостоятельно. В итоге Чифальди преодолел 15 километров с торчащей из спины палкой и добрался до собственного автомобиля.
Позже мужчина пояснил, что отказ от вертолетной эвакуации был осознанным: хотя поисково-спасательная служба работает бесплатно, транспортировка воздушным транспортом оплачивается отдельно. Это и стало решающим фактором в его решении идти пешком.
Пострадавший самостоятельно доехал до больницы, где работает, после чего врачи успешно извлекли инородное тело. Его жизнь вне опасности.
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