Упавший с балкона турист умер после девяти месяцев в реанимации
Упавший с балкона на Канарских островах турист не выжил после девяти месяцев в реанимации. Об этом сообщает издание The Sun.
Трагедия произошла 25 октября в апартаментах Galeon Playa в Коста-Тегисе. В тот день житель Великобритании Николас Томас проводил время на балконе вместе со своим другом Дарреном Силкосом.
В какой-то момент перила обрушились, и мужчины сорвались с высоты шести метров. В итоге один из них погиб на месте, второго госпитализировали в критическом состоянии. Британец провел девять месяцев в больнице Уэльса. 10 июля врачи констатировали его смерть. Расследование точных причин и обстоятельств произошедшего продолжается.
Ранее сообщалось, что россиянин оказался в реанимации с остановкой сердца после того, как отравился едой в Таиланде.
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