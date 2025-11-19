«Проверяла вилкой, жив ли»: В Симферополе мать задушила 9-летнего сына

19 ноября 2025, 10:27

В Симферополе мать задушила сына из-за того, что он просил есть

Фото: Istock/Rafa Jodar

В Симферополе произошло убийство девятилетнего мальчика. Его мать, Надежда, задушила ребёнка. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.