«Проверяла вилкой, жив ли»: В Симферополе мать задушила 9-летнего сына
В Симферополе произошло убийство девятилетнего мальчика. Его мать, Надежда, задушила ребёнка. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, поводом послужило то, что мальчик просил еду и раздражал её. Соседи сообщили, что в последнее время Надежда сильно изменилась и похудела. Её сын хорошо учился, местные жители иногда его подкармливали и отдавали ему одежду.
Недавно женщина начала звонить своему сожителю и жаловаться на ребёнка. Она угрожала его убить. Позже отчиму позвонил сам мальчик и попросил о помощи. Когда мужчина пришёл в дом, он обнаружил пасынка уже мёртвым. Мать в этот момент колола тело вилкой, чтобы проверить, жив ли ребёнок.
Известно, что незадолго до трагедии Надежда выписалась из психдиспансера. Сейчас её снова госпитализировали.
