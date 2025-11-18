В Казани прогремел мощный взрыв газовоздушной смеси в многоэтажке

18 ноября 2025, 20:31

В Казани в результате взрыва в многоквартирном доме погиб мужчина

Фото: Istock/Aleksey Matrenin

В Казани в многоквартирном доме на улице Лукина произошёл хлопок газовоздушной смеси. После этого на седьмом этаже начался пожар. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.