В Казани прогремел мощный взрыв газовоздушной смеси в многоэтажке
В Казани в многоквартирном доме на улице Лукина произошёл хлопок газовоздушной смеси. После этого на седьмом этаже начался пожар. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Открытое горение локализовали на балконе квартиры. Пожарные ликвидировали огонь на площади пять квадратных метров. На месте происшествия спасатели обнаружили тело мужчины.
Прокуратура Авиастроительного района Казани начала проверку по факту случившегося. По предварительной информации, возгорание вызвал взрыв на балконе. Специалисты обследовали место происшествия и установили, что газовое оборудование на кухне не пострадало. Утечек газа они не обнаружили.
Ранее сообщалось об инциденте в квартире на юге Москвы, где неисправный аккумулятор электросамоката вызвал пожар в многоквартирном доме.
