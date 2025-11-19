Суд Москвы арестовал композитора Алексея Шмитова за непристойные действия
Нагатинский районный суд столицы привлёк композитора Алексея Шмитова к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Суд признал Шмитова виновным и назначил наказание — административный арест на 13 суток. В материалах дела указано, что обвиняемый находился в общественном месте и пренебрегал установленными правилами поведения.
Установлено, что композитор тыльной стороной ладони неоднократно трогал гениталии несовершеннолетнего подростка. Эти действия и образуют состав правонарушения.
Ранее жительниц Махачкалы оштрафовали на 4 млн рублей за публичное осквернение памяти защитников Отечества. В 2023 году посетительницы парка имени Ленинского комсомола сварили кофе на Вечном огне. Женщины поставили турку на мемориал и использовали священное пламя для готовки.
Читайте также: