Во Владивостоке четырёхлетняя девочка выпала с балкона третьего этажа
Во Владивостоке малолетняя девочка выпала с балкона третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.
Чрезвычайное происшествие случилось в многоэтажном доме. Мать оставила четырёхлетнюю дочь без присмотра.
В результате падения пострадавшая выжила, её госпитализировали с тяжёлыми травмами. В настоящее время Следственный комитет устанавливает все обстоятельства травмирования ребёнка. Ведомство возбудило уголовное дело об оставлении в опасности.
До этого сообщалось о трагедии в центре столицы. Там девочка выпала из окна восьмого этажа и погибла. Аналогичный инцидент произошёл накануне на севере Москвы.
Читайте также: