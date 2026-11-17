В Иркутской области медведь-«автомеханик» разгромил машину охотников
В Чунском районе Иркутской области медведь серьёзно повредил автомобиль охотников. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Хищник добрался до оставленной без присмотра машины и сильно её потрепал. Судя по характеру повреждений, после такого «техосмотра» транспортному средству точно потребуется ремонт.
Авторы публикации обратили внимание, что зверь ещё не залёг в спячку, и остаётся непонятным, почему этот хищник-«автомеханик» до сих пор не ушёл на зимний отдых. Сообщается, что в результате нападения косолапого машина получила крайне серьёзные повреждения: медведь полностью разворотил салон и кузов.
До этого сообщалось об инциденте в Томской области. Там медведь залез в чужой дом и уснул на диване.
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