Прозванный Николаем Чудотворцем герой спас из огня жителей подмосковной деревни

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Жители деревни Аверкиево городского округа Павловский Посад рассказали о чуде, которое произошло в ночь на 2 января. Неизвестный, рискуя жизнью, спас жильцов горящего дома, где произошло короткое замыкание. Об этом сообщила местная жительница Вера Деменчук.
«Инцидент случился, когда на улице было безлюдно и тихо. В доме, где проживают инвалид и женщина после инсульта, начался пожар. Надеяться людям внутри было не на кого, спастись самим не удалось – оба маломобильные», – рассказала Деменчук изданию REGIONS.Однако незнакомец, случайно оказавшийся поблизости, решил поинтересоваться, откуда валит дым.
«Оказалось, что горит дом. Мужчина сразу вызвал пожарных, поднял на уши всех соседей, кинулся в жилище к этим людям и помог вытащить их оттуда. Потом приехали пожарные и потушили здание, охваченное огнём», – добавила жительница деревни.Когда соседи и спасённые жильцы начали искать прохожего, оказалось, что тот пропал. Несколько недель его нигде не могли найти.
«Мы его прозвали Николаем Чудотворцем, который явился в ту глубокую ночь, совершил чудо и исчез», – сказала Деменчук.Найти спасителя удалось через диспетчерскую службу.
«Мы обратились туда и узнали, кто первым в ту ночь вызвал наряд МЧС. Стали уточнять данные и вышли на нашего героя. Вы не поверите: его в народе прозвали Николаем Чудотворцем, а оказалось, что его и в самом деле зовут Николай», – поделилась староста деревни Аверкиево Вера Казакова.
«Оказался там случайно и не смог пройти мимо. Когда-то я сам попал в такую же ситуацию, и тогда мне помогли», – сообщил Николай REGIONS.Герою около 40 лет, он живёт в Орехово-Зуеве.
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