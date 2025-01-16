Подросток из Таджикистана готовил теракт в школе Реутова: подробности, связь с террористами и заявление его матери

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В Реутове спецслужбы предотвратили поножовщину, которую хотел устроить 16-летний Руслан С. из Таджикистана в школе №1. Полиция уже завела уголовное дело. Подростку грозит 10 лет тюрьмы. Все подробности — в материале «Радио 1».
Подросток из Таджикистана планировал теракт в школе Реутова
16 января в подмосковном Реутове сотрудники правоохранительных органов предотвратили нападение на одну из местных школ. Как сообщают российские СМИ, 16-летний уроженец Таджикистана планировал теракт в учебном заведении.
Подростка задержали, во время обыска у него были найдены три ножа.
Школьник состоял в террористической организации «Колумбайн»*
Установлено, что парень состоял в переписке с террористической организацией «Колумбайн»*. Сообщения нашли в телефоне школьника. Как пишет телеграм-канал Baza, Руслан сидел в тематических пабликах, обсуждал и одобрял массовые убийства в школах.
Отследить ученика удалось с помощью компьютерных технологий.
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Готовившему теракт в Подмосковье школьнику предъявлено обвинение
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Спецслужбы продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела.
Позже в пресс-службе Минобразования Московской области сообщили, что во всех образовательных учреждениях усилили меры антитеррористической безопасности.
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Также стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинение в преступлении террористической направленности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации СК, с сентября 2023 по январь 2025 года подросток вступил в запрещённую в России международную террористическую организацию. Он занимался пропагандой её деятельности и принимал участие в обсуждении совершения террористических преступлений.
Родные подростка заявили о его «травле»
Близкие задержанного подростка сообщили изданию «МК» о том, что их сын подвергался буллингу. По их словам, сверстники издевались над ним, снимали видео с его избиением и распространяли эти материалы в группах.
«Я не замечала ничего странного в его поведении. Он всегда вел себя хорошо и никогда не упоминал о смерти. Я работала с утра до вечера, а когда возвращалась домой, проверяла его уроки. Сын всегда писал мне, когда выходил из школы, и через 20 минут приходил домой», — рассказала 39-летняя мать подозреваемого.
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* — запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Ларина