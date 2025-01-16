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В Красноярске школьник погиб во время занятий по спортивному туризму

Фото: iStock/ Wavebreakmedia

Фото: iStock/ Wavebreakmedia

В Красноярске 11-летний ребенок упал с шести метров, когда находился на занятиях по спортивному туризму, сообщила региональная прокуратура в Телеграм-канале.
«Предварительно установлено, что сегодня около 17:30 во время занятия по спортивному туризму 11-летний школьник взобрался по канату на высоту шести метров, ошибочно отстегнул страховочный трос и сорвался с каната вниз», — обратила внимание прокуратура Красноярского края.

Сохранить ребенка не получилось. Представители прокуратуры подчеркнули, что школьник посещал секцию порядка двух лет. Занятия по спортивному туризму проводил тренер, состоявший в штате учебного учреждения.



Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований безопасности при проведении спортивных занятий. В результате проверки примут комплекс мер прокурорского реагирования.

Еще сотрудники следственного органа возбудили уголовное дело о халатности по статье 293 УК РФ.

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Мошенники придумали новую схему для обмана россиян
Россиян предупредили о мошеннической схеме с якобы ошибочным переводом денег
16 января 2025, 18:11

Фото: iStock/nevodka

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с якобы ошибочным переводом денег. Об этом сообщает кемеровское отделение Банка России. Аферисты, как отмечается, отправляют незначительную сумму, а после отправляют текстовое сообщение в чат под видом уведомления о переводе большей суммы.
«По факту мошенник переводит совсем маленькую сумму — 1 рубль, благодаря чему в приложениях некоторых банков появляется общий чат. Через такие чаты можно переводить деньги и обмениваться сообщениями. Именно туда и отправляется текст, который имитирует уведомление о переводе», — приводит «Сiбдепо» сообщение регионального ЦБ.
В то же время стало известно, что в Москве задержали мошенницу, которая решила заработать менее хитрым способом. Как сообщает АГН «Москва», самонадеянная женщина взяла в кредит 3 миллиона рублей, предоставив сотрудникам банка поддельный паспорт, поддельную трудовую книжку и поддельную справку о доходах.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 46-летнюю женщину», — отметили в агентстве.
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Подросток из Таджикистана готовил теракт в школе Реутова: подробности, связь с террористами и заявление его матери
16 января 2025, 17:30

Фото: iStock/Chaichan Pramjit

В Реутове спецслужбы предотвратили поножовщину, которую хотел устроить 16-летний Руслан С. из Таджикистана в школе №1. Полиция уже завела уголовное дело. Подростку грозит 10 лет тюрьмы. Все подробности — в материале «Радио 1».

Подросток из Таджикистана планировал теракт в школе Реутова


16 января в подмосковном Реутове сотрудники правоохранительных органов предотвратили нападение на одну из местных школ. Как сообщают российские СМИ, 16-летний уроженец Таджикистана планировал теракт в учебном заведении.

Подростка задержали, во время обыска у него были найдены три ножа.

Школьник состоял в террористической организации «Колумбайн»*


Установлено, что парень состоял в переписке с террористической организацией «Колумбайн»*. Сообщения нашли в телефоне школьника. Как пишет телеграм-канал Baza, Руслан сидел в тематических пабликах, обсуждал и одобрял массовые убийства в школах.

Отследить ученика удалось с помощью компьютерных технологий.


Фото: iStock/BrianAJackson


Готовившему теракт в Подмосковье школьнику предъявлено обвинение


В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Спецслужбы продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела.

Позже в пресс-службе Минобразования Московской области сообщили, что во всех образовательных учреждениях усилили меры антитеррористической безопасности.

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Также стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинение в преступлении террористической направленности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации СК, с сентября 2023 по январь 2025 года подросток вступил в запрещённую в России международную террористическую организацию. Он занимался пропагандой её деятельности и принимал участие в обсуждении совершения террористических преступлений.


Родные подростка заявили о его «травле»


Близкие задержанного подростка сообщили изданию «МК» о том, что их сын подвергался буллингу. По их словам, сверстники издевались над ним, снимали видео с его избиением и распространяли эти материалы в группах.

«Я не замечала ничего странного в его поведении. Он всегда вел себя хорошо и никогда не упоминал о смерти. Я работала с утра до вечера, а когда возвращалась домой, проверяла его уроки. Сын всегда писал мне, когда выходил из школы, и через 20 минут приходил домой», — рассказала 39-летняя мать подозреваемого.

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* — запрещённая в России террористическая организация
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#московская область
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Подростка из подмосковного Реутова обвинили в терроризме
16 января 2025, 16:36

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

16-летнему подростку из Реутова предъявили обвинение в преступлении террористической направленности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По данным следствия, с сентября 2023 по январь 2025 года обвиняемый житель городского округа Реутов вступил в подразделение международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Он занимался пропагандой её деятельности и принимал непосредственное участие в обсуждении совершения террористических преступлений», – говорится в сообщении.
О противоправной деятельности юноши стало известно оперативникам ФСБ России, и его задержали. По ходатайству следствия суд изберёт фигуранту меру пресечения.

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

Следователи и криминалисты проводят следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что спецслужбы предотвратили нападение на школу №1 в Реутове, которое готовил местный десятиклассник. Он был участником тематических пабликов и обсуждал с его участниками массовые расправы в российских учебных заведениях. Подросток задержан.

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#уголовное дело
#терроризм
#террористы
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В Подмосковье усилили меры безопасности после предотвращения нападения на школу в Реутове
В Подмосковье усилены меры безопасности после предотвращения нападения в Реутове
16 января 2025, 16:01

Фото: iStock/Dzurag

В Подмосковье усилили меры антитеррористической безопасности во всех образовательных учреждениях после предотвращённого нападения на школу в Реутове. Об этом пресс-служба Минобразования региона сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что после произошедшего было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.

Также принято решение об усилении мер антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Московской области.

Ранее в этот день сообщалось, что спецслужбами было предотвращено нападение на школу №1 в Реутове, которое готовил местный десятиклассник. Он был участником тематических пабликов и обсуждал с его участниками массовые расправы в российских учебных заведениях.

Подросток был задержан. Теперь ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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Москвичке, обозвавшей строителей «руснёй», грозит 25 лет тюрьмы по пяти статьям

Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой посадили на 7 лет по делу о мошенничестве
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#безопасность
#нападение
#школа
#реутов
#уголовное
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Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой посадили на 7 лет по делу о мошенничестве
Экс-возлюбленный Волочковой Дмитрий Дюран получил 6 лет колонии за мошенничество
16 января 2025, 15:50

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Дмитрий Дюран ближайшие семь лет проведёт в колонии. Его обвиняют в крупном мошенничестве, пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что осуждённого обвиняют в крупном мошенничестве – он убеждал бизнесменов вложиться в кондитерский бизнес, компанию «Фэмили десерт». С них он собрал 100 миллионов рублей, после чего скрылся.

В результате его противоправных действий пострадали свыше 40 предпринимателей. Один из них вызвал Дюрана на разговор и избил его. Тогда обоих задержали полицейские, а в отделе выяснилось, что Дмитрий не только находится в розыске, но и заочно арестован.

В четверг, 16 января, Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор о тюремном заключении Дюрана. Его отправили в колонию общего режима на семь лет.

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#суд
#колония
#обвинение
#мошенничество
#приговор
#анастасия волочкова
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Ещё два человека задержаны по делу об убийстве Кириллова
16 января 2025, 15:08

Фото: iStock/BrianAJackson

Ещё два человека задержаны по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Отмечается, что были задержаны Батухан Точиев и Рамазан Падиев, которые, согласно собранным доказательствам, причастны к совершению теракта. Им предъявили обвинения по статье Уголовного кодекса РФ о совершении террористического акта организованной группой. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

По словам Петренко, также был установлен исполнитель преступления – Ахмаджон Курбонов. Именно он дистанционно привёл в действие взрывное устройство в самокате, которое взорвалось в момент, когда Кириллов и его помощник Илья Поликарпов выходили из подъезда. В результате действий Курбонова оба военных погибли.

Следственный комитет, ФСБ и МВД продолжают устанавливать заказчиков и организаторов теракта и всех причастных к нему лиц.

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#минобороны рф
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#задержание
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«Газель» наехала на женщину во дворе дома в Путилкове
16 января 2025, 14:18

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Подмосковье водитель грузовика наехал на женщину во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что авария произошла в Путилково во дворе домов по Сходненской улице. Водитель «Газели» сдавал назад и не заметил идущую по дороге женщину. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как грузовик на низкой скорости пытается выехать из жилого комплекса задним ходом, после чего совершает наезд на женщину.

По словам очевидцев, пострадавшая проживает в одном из домов комплекса. Ей чудом удалось выжить, но она получила травмы ноги и плеча.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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#подмосковье
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#происшествия
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В лесах Подмосковья поймали трёх браконьеров
16 января 2025, 13:52

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Трёх браконьеров задержали за три дня в лесах Московской области — в округах Шатура, Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском, сообщает подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«К сожалению, незаконная охота встречается и в Московской области. За последние три дня Управление государственного охотничьего контроля Комлесхоза зафиксировало три таких случая», — цитируются в сообщении слова главы областного Комлесхоза Евгения Агулова.
Вечером 14 января браконьера задержали в трёх километрах от деревни Митинская городского округа Шатура. В багажнике его машины УАЗ «Патриот» сотрудники охотнадзора обнаружили две туши кабанов, при этом разрешения на добычу этих животных у водителя не было.

Днём 15 января сотрудники охотнадзора остановили в лесу в четырёх километрах от деревни Заволенье Орехово-Зуевского округа «Ниву» с прицепом, в котором лежала туша лося. Документов на отстрел животного водитель предъявить не смог.

А утром 16 января браконьера застали за незаконной охотой на лося в лесу Сергиево-Посадского округа.

Всем нарушителям грозят крупные штрафы и лишение свободы на срок до двух лет.

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#криминал
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Спецслужбы перекрыли Мясницкую улицу в центре Москвы из-за подозрительной коробки
Спецслужбы перекрыли Мясницкую улицу в центре Москвы из-за коробки
16 января 2025, 13:46

Фото: iStock/Photographer, artist

Сегодня в центре Москвы на Мясницкой улице произошло ЧП: спецслужбы перекрыли движение по улице из-за обнаруженной подозрительной коробки. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
По данным канала, на место инцидента прибыли кинологи с собаками для проверки содержимого. Отмечается, что внутри коробки оказалась бумага.

Тем не менее, улица остается закрытой для транспортных средств и пешеходов до завершения всех необходимых проверок и обеспечения безопасности. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев назвал безобразием скандал с избиением ребенка в детском саду. В интервью он пояснил, что тренера футбольной секции уже уволили, а правовой оценкой случившегося занимается следственный комитет.

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#следственный комитет
#улица
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