В Красноярске школьник погиб во время занятий по спортивному туризму

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В Красноярске 11-летний ребенок упал с шести метров, когда находился на занятиях по спортивному туризму, сообщила региональная прокуратура в Телеграм-канале.
«Предварительно установлено, что сегодня около 17:30 во время занятия по спортивному туризму 11-летний школьник взобрался по канату на высоту шести метров, ошибочно отстегнул страховочный трос и сорвался с каната вниз», — обратила внимание прокуратура Красноярского края.
Сохранить ребенка не получилось. Представители прокуратуры подчеркнули, что школьник посещал секцию порядка двух лет. Занятия по спортивному туризму проводил тренер, состоявший в штате учебного учреждения.
Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований безопасности при проведении спортивных занятий. В результате проверки примут комплекс мер прокурорского реагирования.
Еще сотрудники следственного органа возбудили уголовное дело о халатности по статье 293 УК РФ.
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