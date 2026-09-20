«Прям в поезде уже стало плохо»: как минимум 30 хоккеистов отравились в Иркутской области

20 сентября 2026, 16:20

Минимум 30 детей-хоккеистов отравились в Иркутской области

Фото: istockphoto/blinow61

В Иркутской области госпитализировали не менее 30 юных хоккеистов из Новосибирска с признаками массового отравления. Об этом сообщает НГС.





По данным издания, речь идет о командах «Авангард» и «Кристалл». Родители спортсменов рассказали, что накануне дети начали жаловаться на плохое самочувствие.



Мать одного из школьников сообщила, что во время телефонного разговора сын жаловался на рвоту и едва мог говорить. У него также была зафиксирована температура 38 градусов. По словам ребенка, плохо было всем детям в команде. Другая женщина рассказала, что у ее сына наблюдались аналогичные симптомы.





«Ему прям в поезде уже стало плохо, рвота была, слабость, головокружение, озноб», — приводит издание ее слова.