«Прям в поезде уже стало плохо»: как минимум 30 хоккеистов отравились в Иркутской области
Минимум 30 детей-хоккеистов отравились в Иркутской области
В Иркутской области госпитализировали не менее 30 юных хоккеистов из Новосибирска с признаками массового отравления. Об этом сообщает НГС.
По данным издания, речь идет о командах «Авангард» и «Кристалл». Родители спортсменов рассказали, что накануне дети начали жаловаться на плохое самочувствие.
Мать одного из школьников сообщила, что во время телефонного разговора сын жаловался на рвоту и едва мог говорить. У него также была зафиксирована температура 38 градусов. По словам ребенка, плохо было всем детям в команде. Другая женщина рассказала, что у ее сына наблюдались аналогичные симптомы.
«Ему прям в поезде уже стало плохо, рвота была, слабость, головокружение, озноб», — приводит издание ее слова.В команде «Кристалл» от комментариев отказались, в «Авангарде» детали также не раскрыли. Причины массового отравления пока не уточняются.