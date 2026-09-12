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Массовое отравление произошло в Японии: десятки пострадавших

Kyodo: В Японии отравились больше 20 человек на соревнованиях по легкой атлетике
Фото: istockphoto/sudok1

В Японии 28 человек госпитализировали с симптомами пищевого отравления на чемпионате по легкой атлетике. Об этом сообщает Kyodo.



Инцидент произошел в Киото. Все пострадавшие — организаторы соревнований и технический персонал.

По предварительным данным, причиной отравления стали ланч-боксы. Спортсмены и зрители не пострадали.

Ранее массовое отравление учеников произошло в школе Краснодарского края. Информация появилась 11 сентября. Нескольких детей госпитализировали с острой кишечной инфекцией. У школьников поднялась температура после обеда, но точную причину не назвали.

Никита Кротов

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