Массовое отравление произошло в Японии: десятки пострадавших

12 сентября 2026, 18:13

Kyodo: В Японии отравились больше 20 человек на соревнованиях по легкой атлетике

Фото: istockphoto/sudok1

В Японии 28 человек госпитализировали с симптомами пищевого отравления на чемпионате по легкой атлетике. Об этом сообщает Kyodo.