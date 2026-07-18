Массовое отравление произошло на российской базе отдыха
Массовое отравление произошло на базе отдыха около села Новоселицкого в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, 40 человек обратились в больницы с признаками кишечной инфекции. У некоторых из них наблюдалась высокая температура и прочие симптомы.
Районная прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Особое внимание уделят вопросам оказания пострадавшим медицинской помощи.
На странице отеля в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что комплекс временно остановил прием гостей в связи с инцидентом.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после массового отравления в кафе, где пострадали 19 человек, включая семерых детей.
Читайте также: