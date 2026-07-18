Массовое отравление произошло на российской базе отдыха

18 июля 2026, 07:14

Сорок человек отравились на базе отдыха на Ставрополье

Фото: iStock/maxim4e4ek

Массовое отравление произошло на базе отдыха около села Новоселицкого в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона в своем телеграм-канале.