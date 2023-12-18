Психиатры займутся онлайн-дневником устроившей стрельбу в брянской школе

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Врачи-психиатры изучат онлайн-дневник, который якобы вела 14-летняя Алина Афанаскина, устроившая стрельбу в брянской гимназии. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, эксперты центра им. В.П. Сербского изучат дневник школьницы. Основной целью является выявление истинного автора и действительно ли дневник вела сама Алина, признаваясь в ненависти к семье и одноклассникам и говоря о планах устроить в школе стрельбу.
В случае, если автором дневника была школьница, тогда будет установлен примерный психопортрет и диагноз.
Напомним, что в четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе. Она принесла в собой охотничье ружьё отца, спрятанное в тубусе. В результате она застрелила свою одноклассницу, ранила пятерых подростков и покончила с собой.
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В случае, если автором дневника была школьница, тогда будет установлен примерный психопортрет и диагноз.
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Элина Позднякова