В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в брянской школе

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Дети, которые пострадали при стрельбе в брянской гимназии, находятся в стабильном состоянии, угрозы для их жизни нет. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Все стабильны, дети получают лечение. Критического состояния нет ни у кого, угрозы жизни нет, оперативные вмешательства все проведены, дети получают лечение», - цитирует РИА Новости слова Мурашко.
Напомним, что в четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в школе. Она принесла в собой охотничье ружьё отца, спрятанное в тубусе. В результате она застрелила свою одноклассницу, ранила пятерых подростков и покончила с собой.
Его одноклассник, которого тоже решили ввести в кому, получил ранения лёгкого, селезёнки, спины, поясницы и левого плеча. Врачи изъяли из его тела семь пуль. Ещё несколько было принято решение не трогать, поскольку при их извлечении возможны негативные последствия.
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Элина Позднякова