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Отца устроившей стрельбу в брянской школе школьницы отпустили из СИЗО

Отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, отпустили из СИЗО
15 декабря 2023, 09:46
Фото: istock / Maddie Red Photography

Фото: istock / Maddie Red Photography

Отца 14-летней Алины, устроившей стрельбу в брянской школе, отпустили из СИЗО под запрет определенных действий до 7 февраля. Дмитрию Афанаскину нельзя будет пользоваться телефоном, Интернетом и общаться с участниками дела. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Мужчина обвиняется по двум статьям — «Небрежное хранение оружия» и «Доведение до самоубийства».

По данным канала, после прочтения десяти дневников девочки, следователи пришли к выводу, что отец совершал в отношении неё психологическое и физическое насилие. Но судья не включил этот довод в постановление об аресте, и теперь основания для серьезного приговора нет.

Афанаскин только частично признал вину по статье о небрежном хранении оружия.

До этого выяснилось, что студента из Башкирии, которого нашли повешенным в лесу спустя полгода поисков, на самом деле убили. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#следователи
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В Нальчике предотвратили теракт на вокзале
15 декабря 2023, 09:09

Фото: istockphoto/fergregory

У местного жителя дома в ведре обнаружили два СВУ, которые он планировал привести в действие под Новый год.
SHOT сообщает, что силовики пришли с обысками к 42-летнему Виталию Г. в квартиру в переулке Голубых Елей. На допросе он признался, что был в постоянном контакте с украинскими кураторами по телефону. 

Мужчина приобрёл необходимое для производства самодельного взрывного устройства и спрятал в съёмном гараже. В помещении обнаружили два пакета с аммиачной селитрой, пакет с гвоздями и саморезами, бутылки с растворителями и два СВУ. Они были зафиксированы в металлическом ведре. 

По словам задержанного, он планировал подорвать СВУ в декабре в здании железнодорожного вокзала Нальчика. 

Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконное приобретение взрывчатых веществ» и «Приготовление к преступлению, изготовление и приспособление орудий совершения преступления».

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#вокзал
#всу
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В Новороссийске водитель маршрутки избил подростков на остановке
15 декабря 2023, 09:06

Фото: istock / Dzurag

В Новороссийске сотрудники правоохранительных органов ищут водителя маршрутки, который избил двоих подростков. Родители сняли побои и обратились в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

«При проверке заявления о причинении вреда здоровью двоим несовершеннолетним на остановке общественного транспорта полицейские установили личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками», — сказано  в сообщении.
Случай нападения водителя транспортного средства на подростков произошел на остановке «Улица Сосновая» в станице Раевской вечером 14 декабря. Среди пострадавших девушка и молодой человек.

Ранее сообщалось, что в Урене женщина загорелась при попытке сделать самогон и попала в реанимацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#конфликт
#человек
#полицейские
#избиение
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Женищна загорелась при попытке сделать самогон и попала в реанимацию
В Урене женщина, пытаясь сделать самогон, загорелась и попала в реанимацию
15 декабря 2023, 08:48

Фото: istock / wutwhanfoto

В городе Урень Нижегородской области женщина вместе с мужем решили сварить самогон. В результате женщина загорелась и оказалась в реанимации.

Как сообщает телеграм-канал Ni Mash, в процессе приготовления  самогона алкоголь оказался в контакте с горящим газом. Женщина попыталась устранить проблемы, но поскользнулась и загорелась. 

Супруг смог быстро потушить возгорание без помощи пожарных. Женщину доставили в реанимацию, где диагностировали 80% ожогов тела. Ее муж от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Лыткарине погибли бабушка, дедушка и их семилетняя внучка. Пожар произошёл ночью в одной из квартир жилого дома. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкания электрического щита.

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#алкоголь
#женщина
#возгорание
#тела
#пожар
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В Орле у 20-летнего футболиста случился инсульт во время игры
15 декабря 2023, 08:45

Фото: istockphoto/matimix

Спортсмена с поля госпитализировали в реанимацию.
SHOT пишет, что инцидент случился во время матча любительских команд. Студенту аграрного университета, защитнику ФК «Олимп Кромы» Даниле стало плохо спустя 5 минут после начала матча.

Другие футболисты увидели, что с игроком что-то не так, и заменили его. Потом вызвали скорую. Пока медики спешили на помощь, парни сами оказывали помощь пострадавшему и делали компресс. 

Сейчас студент в стабильном состоянии в больнице. Ранее он не жаловался на проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что британский мальчик, местонахождение которого оставалось неизвестным в течение 6 лет, нашёлся в среду утром в регионе на юго-западе Франции. CNN сообщает, что Алекса Бэтти не видели с 11 лет. В 2017 году его увезла на отдых в Испанию мать, «у которой не было законной опеки».

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#спорт
#футбол
#происшествие
#инсульт
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В Красноярске годовалый ребенок умер в больнице, работает СК
СК РФ: в Красноярске после гибели годовалой девочки в больнице возбудили дело
15 декабря 2023, 08:37

Фото: istock / sudok1

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту гибели годовалой девочки в больнице. Об этом сообщает региональный главк СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалой девочки в медицинском учреждении города Красноярска по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в следственном комитете. 
Сообщается, что 16 ноября у девочки были замечены симптомы простудного заболевания и кашель. Мать лечила ребенка сама с помощью антибиотиков. 18 нобря состояние малышки ухудшилось, ее госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, ребенок умер 26 ноября.  

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.

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Британского мальчика, который исчез 6 лет назад, нашли во Франции
15 декабря 2023, 08:35

Фото: istockphoto/tatyana_tomsickova

Британский мальчик, местонахождение которого оставалось неизвестным в течение 6 лет, нашёлся в среду утром в регионе на юго-западе Франции.
CNN сообщает, что Алекса Бэтти не видели с 11 лет. В 2017 году его увезла на отдых в Испанию мать, «у которой не было законной опеки». В итоге Бэтти нашли в Верхней Гаронне, недалеко от города Тулузы. По словам семьи, он должен вскоре вернуться в Англию.

Бабушка Сьюзен Каруана, которая является законным опекуном, сказала британской газете The Sun, что уже поговорила с Алексом.

«В настоящее время он находится у властей Франции. Это такой шок. Я так счастлив. Я говорил с ним, и он в порядке», —говорит Каруана. 
По словам представителя полиции Большого Манчестера, расследование было сложным и длительным. 

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#дети
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В Калуге задержали 10 подростков, совершавших нападения на мигрантов
15 декабря 2023, 08:22

Фото: istockphoto/mrohana

Подростки договаривались с мужчинами неславянской внешности на «свидания», а когда те приезжали толпой избивали их, снимая на камеру.
Baza пишет, что банда состояла из 10 человек: 9 парней и одной девушки. Лидерами были 16-летний школьник и 16-летний студент многопрофильного техникума. Следователи считают, что именно эти двое парней собрали банду, целью которой было «физическое устранение лиц неславянского происхождения». Позже к ним присоединились ещё 7 парней, а также одна 14-летняя девушка.

Она вступала в переписку с мигрантами в «Одноклассниках» и заманивала на встречу. Если мужчина соглашался и приходил, то на месте его поджидали несколько человек. Его жестоко избивали, а видео с избиением выкладывали в сеть. 
Для распространения видео создали два телеграм-канала. По данным следствия, за 6 месяцев было совершено не менее 8 нападений.

Среди пострадавших граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении. 

Всех членов банды задержали. Во время обысков изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символика «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в РФ). Возбуждены дела по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

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#мигранты
#подростки
#новости
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Пара занялась сексом на балконе в двух минутах от школы
FOX26: В США пара занялась сексом на балконе дома, который находится возле школы
15 декабря 2023, 08:10

Фото: istock / Juergen Schott

В Хьюстоне, штат Техас, пара занялась сексом на балконе на глазах у соседей. Отмечается, что школа возле жилого комплекса находится школа и много семей с маленькими детьми. Об этом сообщает FOX26.

В полицию обратились люди, живущие около этого дома. Владельцы кондоминиумов рассказали, что посуточная сдача некоторых домов превратила их район в притон. Они рассказали СМИ, что по выходным тут можно часто заметить полуголых людей, слоняющихся по округе  с драками и криками. Помимо этого, арендаторы устраивают секс-вечеринки и употребляют наркотические вещества.

Соседи рассказали, что уже не раз обращались в полицию, но кондоминиумы по-прежнему сдают.

В объявлении ос даче написано, что в помещении есть 10 спальных мест. Отдельно обращаются внимание на то, что вечеринки в доме устраивать нельзя.

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#соседи
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#люди
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В Таиланде туристу отказали в госпитализации, и он умер
15 декабря 2023, 08:10

Фото: istock / Soumen Hazra

Тайваньский турист попал в аварию в Таиланде и не выжил, потому что ему отказали в госпитализации в частной клинике.
The Pattaya News пишет, что ЧП случилось в Бангкоке 12 декабря. Туриста сбил автомобиль, он лишился сознания. На место приехали спасатели, оказавшие мужчине первую помощь. Туриста отвезли в ближайшую больницу.

Но мужчину выгнали из клиники: она оказалась частной. Там сослались на проблему с оплатой услуг и рекомендовали отправить туриста в другое учреждение за 10 км. В итоге иностранец умер во время транспортировки. 

О случившемся узнал министр здравоохранения Таиланда Чолнан Шрикаев. По его поручения проверят частную клинику на нарушение правовых норм и медицинских стандартов.

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