Отца устроившей стрельбу в брянской школе школьницы отпустили из СИЗО

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Отца 14-летней Алины, устроившей стрельбу в брянской школе, отпустили из СИЗО под запрет определенных действий до 7 февраля. Дмитрию Афанаскину нельзя будет пользоваться телефоном, Интернетом и общаться с участниками дела. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Мужчина обвиняется по двум статьям — «Небрежное хранение оружия» и «Доведение до самоубийства».
По данным канала, после прочтения десяти дневников девочки, следователи пришли к выводу, что отец совершал в отношении неё психологическое и физическое насилие. Но судья не включил этот довод в постановление об аресте, и теперь основания для серьезного приговора нет.
Афанаскин только частично признал вину по статье о небрежном хранении оружия.
До этого выяснилось, что студента из Башкирии, которого нашли повешенным в лесу спустя полгода поисков, на самом деле убили. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак