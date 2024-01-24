Психолог из Хабаровска поверила брачному аферисту и лишилась сбережений

Фото: istockphoto/Liubomyr Vorona
Хабаровчанка, работающая психологом, поверила брачному аферисту и потеряла свои накопления. Об этом пишет пресс-служба полиции края.
В ноябре 49-летняя женщина познакомилась с мужчиной в мессенджере. Он представился Уильямом и рассказал, что страдает от ментальных расстройств. Женщину он просил оказать ему психологическую помощь и она согласилась.
На онлайн-сессиях новый знакомый поделился историей своей жизни. По его словам, он был высокопоставленным сотрудником одной из иностранных служб. Позже Уильям овдовел и у них с дочерью начались конфликты.
По словам мужчины, он знает русский язык, потому что ездит по миру из-за специфики работы. От общения по видеосвязи и по телефону собеседник отказывался, но потом сказал женщине, что испытывает к ней чувства. Он обещал приехать в России и создать семью с психологом. Женщина, в свою очередь, согласилась оплатить расходы на пересылку денежных средств и документов в РФ.
Некоторое время спустя Уильям сообщил, что отправление задержали на таможне в Турции. Россиянка перевела 500 тысяч рублей на номера телефонов, которые были зарегистрированы за границей. Позже психолог взяла в кредит ещё 1 млн рублей, но злоумышленник продолжал требовать дополнительных переводов. Тогда женщина и поняла, что общалась два месяца с мошенником.
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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На онлайн-сессиях новый знакомый поделился историей своей жизни. По его словам, он был высокопоставленным сотрудником одной из иностранных служб. Позже Уильям овдовел и у них с дочерью начались конфликты.
Некоторое время спустя Уильям сообщил, что отправление задержали на таможне в Турции. Россиянка перевела 500 тысяч рублей на номера телефонов, которые были зарегистрированы за границей. Позже психолог взяла в кредит ещё 1 млн рублей, но злоумышленник продолжал требовать дополнительных переводов. Тогда женщина и поняла, что общалась два месяца с мошенником.
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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Мария Фирсова