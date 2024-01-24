Заказавшая убийство сына москвичка попала на видео

Экипаж рухнувшего в Белгородской области самолёта Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, которое и привело к падению. Об этом сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в эфире телеканала «Вместе РФ».