Заказавшая убийство сына москвичка попала на видео

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Жительница Москвы, которую задержали по подозрению в причастности к заказному убийству своего сына, общалась со знакомым с целью поиска «киллера». Кадры опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На кадрах женщина договаривается об убийстве для подруги, с которой знакома уже 25 лет. На видео запечатлен вопрос исполнителя преступления о том, как нужно будет сообщить о выполнении условий. Москвичка ответила, что даст половину оговоренной суммы. Также «киллер» спрашивает, как нужно будет уведомить о выполнении «заказа». В ответ москвичка говорит, что нужно позвонить матери молодого человека, на которого сделан заказ, и сказать «банан вкусный».
Далее оперативники инсценировали убийство. Для убедительности были сделаны фото потерпевшего с гримом, которое имитирует огнестрельное ранение. Женщин задержали в ходе передачи денег. В их отношении возбуждено уголовное дело за приготовление к убийству по найму (ч. 1 ст. 30, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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