Жители Краснодарского края сообщили о подземных толчках

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Жители двух российский южных республик сообщили о подземных толчках, пишет Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, землетрясения произошли в Краснодарском крае и в Республике Адыгеи.
При этом, сообщается, что в Краснодаре магнитуда землетрясения составила четыре. Отмечается, что ощутимые толчки почувствовали жители всех районов города. Так, у некоторых людей раскачивались люстры и гремела посуда.
Об ощущении подземных толчков также сообщили жители Тахтамукайского района Адыгеи.
Напомним, 23 января землетрясение произошло в части западного региона Китая Синьцзян. В результате толчков в районе были разрушены 120 домов.
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При этом, сообщается, что в Краснодаре магнитуда землетрясения составила четыре. Отмечается, что ощутимые толчки почувствовали жители всех районов города. Так, у некоторых людей раскачивались люстры и гремела посуда.
Напомним, 23 января землетрясение произошло в части западного региона Китая Синьцзян. В результате толчков в районе были разрушены 120 домов.
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Евгения Парфентьева