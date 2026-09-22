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Школьник открыл стрельбу в лицее турецкой Манисы, пять учеников ранены

Фото: Istock/YourNikonMan

В турецкой Манисе школьник открыл стрельбу, ранив несколько учеников. Об этом сообщает газета Sözcü.



Чрезвычайное происшествие случилось в районе Тургутлу. Один из учащихся пришёл в профессионально-технический лицей имени Инджи Узмез с охотничьим ружьём и открыл огонь по одноклассникам.

В результате пять учеников получили серьёзные ранения. После стрельбы нападавший выбежал из школы и скрылся. Полиция начала его поиски, а к школе направила большое количество полицейских и медиков.

Пострадавших доставили в государственную больницу Тургутлу. Власти Манисы подтвердили, что получили сообщение о стрельбе рядом со школой, после чего на место направили экстренные службы. Подробности произошедшего устанавливаются.

Ольга Щелокова

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