В Алтайском крае пьяный водитель без прав уходил от полиции, но получил пулю
В Алтайском крае полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя без прав. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.
Погоня произошла на Чуйском тракте. Уходя от полиции, мужчина неоднократно нарушал ПДД, выезжал на встречную полосу и превышал скорость. В какой-то момент он съехал с асфальта на просёлочную дорогу, где его удалось задержать.
Чтобы остановить машину, инспектор МУ МВД России «Бийское» применил огнестрельное оружие. После задержания выяснилось, что прежде гражданин неоднократно садился за руль пьяным и был лишён права управления.
Волк сообщила, что в 2024 году за аналогичное нарушение гонщика осудили на один год и восемь месяцев. Сейчас в отношении него составили семь административных протоколов и возбудили уголовное дело. Машину отправили на спецстоянку.
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