В Алтайском крае пьяный водитель без прав уходил от полиции, но получил пулю

22 сентября 2026, 09:03

На Алтае полицейские применили оружие, чтобы остановить водителя без прав

Фото: Istock/z1b

В Алтайском крае полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя без прав. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.