Психологи Российского Красного Креста присоединятся к поискам семьи Усольцевых
Психологи красноярского отделения Российского Красного Креста (РКК) и специалисты команды реагирования примут участие в возобновленных поисках семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения организации.
В РКК уточнили, что специалисты будут задействованы для поддержки волонтеров и всех участников поисковой операции. Помимо обеспечения логистической помощи и координации, к работе подключатся психологи, которые уже участвовали в предыдущем этапе поисков.
«Наши ребята поедут в Кутурчинское Белогорье на возобновление поисков. У них будут те же задачи, что и при первых поисках — обеспечить комфорт, логистику. Также туда отправятся наши психологи», — сообщили в пресс-службе.
Ранее спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов уже проводили обследование местности по заявке полиции в конце мая. В течение нескольких дней они обследовали около 28 квадратных километров сложного горно-таежного рельефа на квадроциклах и пешком, однако результатов поиски не дали.
Семья Усольцевых — супруги Ирина и Сергей и их пятилетняя дочь — пропала в сентябре 2025 года во время поездки в район Кутурчинского Белогорья. Активная поисковая операция началась после того, как Ирина не вышла на работу. В ходе первоначальных мероприятий следователи обнаружили автомобиль семьи без туристического снаряжения, но с крупной суммой денег. Также установлено, что очевидцы видели семью в легкой одежде по пути в сторону горной местности.
По данным следствия, телефон главы семьи последний раз фиксировался в сети в день исчезновения. Первые поиски, в которых участвовали более 1,5 тысячи человек, стали одними из самых масштабных в регионе. Следствие рассматривало несколько версий произошедшего, включая несчастный случай и криминальный характер событий, при этом версия о побеге была исключена.