Психологи Российского Красного Креста присоединятся к поискам семьи Усольцевых

31 мая 2026, 09:43

Фото: iStock/Kerkez

Психологи красноярского отделения Российского Красного Креста (РКК) и специалисты команды реагирования примут участие в возобновленных поисках семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения организации.





В РКК уточнили, что специалисты будут задействованы для поддержки волонтеров и всех участников поисковой операции. Помимо обеспечения логистической помощи и координации, к работе подключатся психологи, которые уже участвовали в предыдущем этапе поисков.





«Наши ребята поедут в Кутурчинское Белогорье на возобновление поисков. У них будут те же задачи, что и при первых поисках — обеспечить комфорт, логистику. Также туда отправятся наши психологи», — сообщили в пресс-службе.