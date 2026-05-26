Стала известна новая версия гибели семьи Усольцевых в Красноярском крае

26 мая 2026, 17:20

Подполковник запаса МВД Иванников: Усольцевы могли погибнуть от рук браконьеров

Фото: Istock/Lucia Gajdosikova

Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре 2025 года в Красноярском крае, возможно, погибла от рук браконьеров или охотников. Такое мнение в разговоре с aif.ru высказал подполковник запаса МВД Олег Иванников.





В Следственном комитете ранее заявили, что версии о побеге и похищении семьи не подтвердились. Следователи продолжают рассматривать другие криминальные сценарии.

«Усольцевы могли погибнуть от рук браконьеров, охотников, которые добывали зверя без лицензии. Они могли стать нежелательными свидетелями преступлений, и, чтобы скрыть незаконный промысел, их могли убить», — пояснил Иванников.