Психопат отравил соседскую еду спреем от насекомых

01 марта 2026, 17:44

В США психически больной человек распылил яд в соседскую еду

Фото: istockphoto/hroe

В Калифорнии задержали 42-летнего Тимоти Брэдбери. Его подозревают в том, что он намеренно травил соседей по дому инсектицидом, сообщает People.