Психопат отравил соседскую еду спреем от насекомых
В Калифорнии задержали 42-летнего Тимоти Брэдбери. Его подозревают в том, что он намеренно травил соседей по дому инсектицидом, сообщает People.
История произошла в доме на две семьи в долине Санта-Кларита. Супруги Билли и Дэвид Сонхоппер несколько раз оказывались в больнице с признаками отравления, а у Дэвида впоследствии выявили поражение печени. После анализов медики предположили, что причиной могли стать химические вещества.
Пара просмотрела записи с камер наблюдения и обратилась в полицию. На видео видно, как мужчина в противогазе распыляет неизвестный состав на кухне, в том числе на продукты и бытовую технику.
24 февраля правоохранители приехали по адресу, однако Брэдбери отказался выходить. После двух часов переговоров он добровольно сдался. Сообщается, что у подозреваемого диагностировали психическое расстройство.
Во время обыска обнаружили предметы, которые, по данным следствия, подтверждают его причастность. Брэдбери предъявили обвинение в умышленном отравлении пищи с целью причинения вреда, расследование продолжается.
