Стало известно о жертвах стрельбы возле бара в США
Три человека погибли и еще не менее 14 пострадали при стрельбе в центре города Остин (США, штат Техас). Об этом пишет газета Austin American-Statesman.
По последним данным, трагический инцидент произошел ранним утром воскресенья возле бара на Западной Шестой улице. Среди жертв оказался возможный стрелок, которого ликвидировала полиция.
До этого издание, ссылаясь на местные власти, сообщало о 20 пострадавших. Также авторы статьи не исключали наличие погибших.
Напомним, это уже второй случай стрельбы в Штатах за сутки. Ранее неизвестные открыли огонь на концерте в городе Цинцинати, штат Огайо. Минимум девять человек получили ранения.
