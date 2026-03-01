Достижения.рф

Стало известно о жертвах стрельбы возле бара в США

Три человека погибли при стрельбе возле бара в Техасе
Фото: iStock/MattGush

Три человека погибли и еще не менее 14 пострадали при стрельбе в центре города Остин (США, штат Техас). Об этом пишет газета Austin American-Statesman.



По последним данным, трагический инцидент произошел ранним утром воскресенья возле бара на Западной Шестой улице. Среди жертв оказался возможный стрелок, которого ликвидировала полиция.

До этого издание, ссылаясь на местные власти, сообщало о 20 пострадавших. Также авторы статьи не исключали наличие погибших.

Напомним, это уже второй случай стрельбы в Штатах за сутки. Ранее неизвестные открыли огонь на концерте в городе Цинцинати, штат Огайо. Минимум девять человек получили ранения.

Лидия Пономарева

