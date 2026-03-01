Стало известно о жертвах стрельбы возле бара в США

01 марта 2026, 16:25

Три человека погибли при стрельбе возле бара в Техасе

Фото: iStock/MattGush

Три человека погибли и еще не менее 14 пострадали при стрельбе в центре города Остин (США, штат Техас). Об этом пишет газета Austin American-Statesman.