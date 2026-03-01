В России похищенная отцом девочка вернулась к матери спустя два года
В Одинцово нашли девочку, которую отец увез у матери два года назад и все это время скрывал у себя. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Московской области.
После ссоры с женой мужчина забрал трехлетнюю дочь и исчез. Суд определил ее место жительства с матерью и обязал отца передать ребенка, но тот игнорировал решение, не позволяя жене общаться с дочерью.
Все это время девочка не ходила в детский сад и не состояла на учете в поликлинике. Объявленному в розыск мужчине пришлось сменить фамилию, а скрываться ему помогала его мать.
В конце концов ребенка нашли в квартире в Одинцово. В присутствии органов опеки и психолога ее передали матери.
