В России похищенная отцом девочка вернулась к матери спустя два года

01 марта 2026, 16:38

В Одинцово нашли девочку, которую отец похитил у матери два года назад

Фото: iStock/Vagengeym_Elena

В Одинцово нашли девочку, которую отец увез у матери два года назад и все это время скрывал у себя. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Московской области.