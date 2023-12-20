«Псотинский мясник», зарубивший топопром 12 человек, получил 19 лет колонии

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Луховицкий районный суд Московской области вынес приговор в отношении 50-летнего Анатолия Маркова за убийство топором 12-ти человек. Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Лента.ру». Его сообщник, 48-летний Александр Лесной, получил 17 лет.
Убийц разыскивали практически 20 лет и только в начале 2023 года удалось выйти на их след. Преступников задержали, они признались в содеянном. Мужчин также проверят на причастность к другим преступлениям, совершенным в Подмосковье в начале 2000-х годов.
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Алина Юрчак