Празднование Дня независимости в США обернулось массовыми жертвами

07 июля 2026, 01:18

Около 100 человек погибли в результате празднования Дня независимости США

Фото: istockphoto/MattGush

За три дня празднования Дня независимости США погибли 100 человек, ещё 340 получили огнестрельные ранения. Об этом сообщила неправительственная организация Gun Violence Archive.