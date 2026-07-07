Празднование Дня независимости в США обернулось массовыми жертвами
За три дня празднования Дня независимости США погибли 100 человек, ещё 340 получили огнестрельные ранения. Об этом сообщила неправительственная организация Gun Violence Archive.
В заявлении, опубликованном в соцсети X, организация указывает, что в выходные, приуроченные к 4 июля, зафиксировано почти рекордное количество эпизодов массовой стрельбы — 20 случаев. Подобного разгула насилия не наблюдалось с 2021 года.
При этом в Gun Violence Archive подчёркивают, что представленная статистика является предварительной. Ожидается, что в дальнейшем она будет скорректирована, поэтому можно ожидать большего количества жертв и пострадавших.
Вместе с тем во время праздника произошёл пожар на Бруклинском мосту в Нью-Йорке. Конструкция вспыхнула после попадания фейерверка.
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