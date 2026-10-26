Птица попала в дымоход и едва не убила нескольких человек
В городе Штутензее (Германия) птица, застрявшая в выхлопной трубе газового отопления, стала причиной отравления угарным газом восьми жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщает Bild.
Инцидент произошел в воскресенье днем. Около 16:20 один из жильцов позвонил в скорую помощь, жалуясь на сильную головную боль. Во время оказания помощи у медиков сработали датчики угарного газа. На место немедленно вызвали дополнительные службы, а здание эвакуировали.
Восемь человек с подозрением на отравление доставили в клинику. По данным полиции, двое жильцов находились в критическом состоянии.
Пожарные проветрили здание и приступили к поиску причины утечки. Результат оказался неожиданным: птица застряла в выхлопной трубе газовой системы отопления, из-за чего продукты горения не отводились должным образом и попадали в квартиры.
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