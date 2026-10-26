Птица попала в дымоход и едва не убила нескольких человек

26 октября 2026, 18:50

В Германии восемь человек угорели из-за попавшей в дымоход птицы

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В городе Штутензее (Германия) птица, застрявшая в выхлопной трубе газового отопления, стала причиной отравления угарным газом восьми жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщает Bild.