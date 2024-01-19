В Новосибирске экстренно сел летевший из Москвы самолёт «Победы»

Фото: РИА Новости/Павел Львов
В Новосибирске в пятницу, 19 января, самолёт авиакомпании «Победа» экстренно приземлился в аэропорту Толмачево. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что самолёт направлялся в Кемерово из Москвы, но в пути возникла техническая неисправность.
В настоящее время 179 пассажиров ожидают вылет в Кемерово другим бортом.
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«Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании «Победа», — проинформировали в транспортной прокуратуре.
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Диана Аванесян