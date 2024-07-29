Птицы на ВПП помешали посадке самолёта в аэропорту Ижевска

Фото: istockphoto/Sitikka
В аэропорту Ижевска экипаж пассажирского самолёта был вынужден прервать посадку. Причиной стали птицы, оказавшиеся на взлётно-посадочной полосе (ВПП) по пути следования воздушного судна.
Авиалайнер следовал рейсом из Екатеринбурга, сообщает телеграм-канал Aviaincident. Не сумев с первой попытки посадить самолёт из-за мешающих птиц, пилоты были вынуждены уйти на второй круг уже после того, как начали снижение. К счастью, запас высоты позволял это сделать.
Сотрудники наземных служб аэропорта отогнали пернатых со взлётно-посадочной полосы. После этого повторная попытка посадить воздушное судно прошла благополучно, посадка прошла в штатном режиме, без эксцессов. По всей видимости, аэропорт в Ижевске не оборудован системой отпугивания птиц либо она не сработала.
Читайте также:
Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Карачаево-Черкессии
При аварии пассажирского самолёта в аэропорту Катманду погибли 18 человек
Известны обстоятельства крушения SSJ 100 в Подмосковье
Александр Бойцов