Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ При аварии пассажирского самолёта в аэропорту Катманду погибли 18 человек

При аварии пассажирского самолёта в аэропорту Катманду погибли 18 человек

24 июля 2024, 10:43
Фото: istockphoto/porpeller

Фото: istockphoto/porpeller

В аэропорту столицы Непала Катманду при взлёте загорелся пассажирский самолёт. Из 19 человек, находившихся на борту, выжил только один.


Самолёт непальской авиакомпании Saurya Airlines, на борту которого находились сотрудники технического персонала, потерпел крушение при взлёте, передаёт издание Kathmandu Press. Инцидент произошёл в среду, 24 июля, около 11 утра по местному времени (8:00 по Москве). На борту не было пассажиров, только сотрудники авиакомпании.

По неизвестной причине во время взлёта авиалайнер резко повело в сторону, он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, задел крылом землю, после чего загорелся. На борту находились 19 человек, включая членов экипажа. По предварительной информации, 18 из них погибли, выжить сумел только командир воздушного судна. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Читайте также:

Разгон и крутое пике: МАК установил обстоятельства крушения Superjet 100 в Подмосковье

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении

В Польше тренировочный самолет разбился о взлетную полосу
#человек
#инцидент
#авиакомпании
#сотрудники
#крушение
#самолет
#аэропорт
«‎Маму не подпускайте»: Очевидец рассказал, как помогал после взрыва авто в Москве
Очевидец рассказал, как спасал пострадавшего при взрыве авто в Москве
24 июля 2024, 10:40

Фото: iStock/Alesmunt

Очевидец рассказал, как спасал мужчину, который пострадал при взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на парковке в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ»
По его словам, сразу после взрыва жену водителя посадили на лавочку. Она была в шоке и просила помочь мужу, которому оторвало ступни. Очевидец рассказал, что пострадавшего вытащили из автомобиля и накрыли одеялом. Потом подбежала его мать и начала спрашивать людей, жив ли её сын.

Напомним, инцидент случился утром на Синявинской улице. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В салоне находились женщина и мужчина. Они нарядом скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Рассматривается версия покушения, связанного с профессиональной деятельностью пострадавшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее в Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель. По информации СМИ, взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы. Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.

Читайте также:

Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве

В России двухлетний ребенок наглотался крысиного яда

Появились новые подробности ДТП с участием байкерши МотоТани
#автомобиль
#взрыв
#водитель
#инцидент
#мужчина
#происшествия
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полковника ФСБ Полякова подозревают в вымогательстве через Telegram-каналы
24 июля 2024, 10:35

Фото: istockphoto / Lincoln Beddoe

Расследование в отношении полковника ФСБ в отставке Михаила Полякова, переводчика Дениса Савинского и бизнесмена Александра Санина завершено. Их обвиняют в вымогательстве 42,5 млн рублей у одной из крупнейших IT-компаний «Ланит», сообщили в Коммерсант.
По версии следствия, обвиняемые требовали деньги в обмен на удаление негативных публикаций о «Ланите» из подконтрольных Полякову Telegram-каналов. Эти публикации могли нанести вред правам и законным интересам собственников компании. В числе упомянутых каналов — «Незыгарь», «Кремлёвская прачка», «ВЧК-ОГПУ»* (признан иноагентом), «Банкста» и Brief.

«Группа действовала с ноября 2020 по июль 2023 года. В это время Поляков служил во второй службе управления ФСБ по Москве, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. К моменту задержания Михаил уже вышел в отставку и занимал должность заместителя директора по безопасности АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодёжи», - сообщили в издании.

Переводчик Денис Савинский и гендиректор ООО «Производственно-строительная компания «Наследие» Александр Санин, будучи женатыми на сестре Полякова, занимались обналичиванием денег. Сначала требовали доллары, потом — криптовалюту. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере, которое грозит 15 годами лишения свободы.

Фигуранты дела не признали вину. Они утверждают, что в материалах дела говорится только об одной публикации в ноябре 2021 года. Она была удалена через девять минут.

Экс-полковник ФСБ Михаил Поляков отрицает общение с «Ланитом». Он утверждает, что не знаком с Саниным. Адвокаты Михаила Полякова говорят о незаконности расследования дела Главным следственным управлением МВД Москвы. Поляков на момент вменяемых обвиняемым событий был действующим офицером ФСБ, и дело должно было быть передано военным следователям СК.

Читайте также:

В России двухлетний ребенок наглотался крысиного яда

Ъ: почти 10 лет запросили помогавшему ФСБ бизнесмену за хищения у Минобороны


Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» пытался уничтожить доказательства


* Признан в России иностранным агентом.
#деньги
#ребёнок
#дело
#мвд
#фсб
#вред
#компании
#telegram
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Магнитогорске задержали убийцу найденной в реке женщины
24 июля 2024, 09:51

Фото: istockphoto / BrianAJackson

В Магнитогорске был задержан мужчина, которого обвиняют в убийстве своей дочери. Её тело нашли в реке. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета региона, сообщили в URA.Ru.
«Следователь Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела продолжает расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого, назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, утром 28 мая в одном из домов на улице Калмыкова мужчина задушил свою дочь, затем перенёс тело в гараж, где нанёс не менее двух ударов молотком по голове. Упаковав тело, он через несколько дней на надувной лодке вывез его на середину реки Урал, где сбросил в воду. О пропаже он заявил только через несколько дней.

Тело Бровкиной обнаружили 18 июля в пакете, который достали из реки Урал. На теле женщины были видны следы насильственной смерти: голова пробита, тело связано верёвкой. К мешку, чтобы он не всплыл на поверхность, злодей привязал груз.

Изначально рассматривалась версия, что Бровкину убили из-за долгов, которые она не возвращала. Девушка страдала игроманией.

Читайте также:

В России двухлетний ребенок наглотался крысиного яда

Стало известно, где служил мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля на севере Москвы

Ъ: почти 10 лет запросили помогавшему ФСБ бизнесмену за хищения у Минобороны
#суд
#убийство
#реки
#комплекс
#гараж
#ук
#женщины
#мужчина
#меры
#расследование
#девушка
#урал
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Талдома нанёс пожилой соседке 30 ударов ножом
24 июля 2024, 09:10

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Полиция задержала 33-летнего жителя Талдома по подозрению в разбойном нападении на его соседку — женщину 66 лет, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина решил ограбить женщину, живущую в соседней квартире. Он проник в её квартиру под предлогом возвращения одолженного ранее предмета кухонной утвари, закрыл за собой входную дверь и напал на женщину с ножом. Злоумышленник нанёс пожилой соседке около 30 ножевых ударов и забрал у неё 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
На помощь пострадавшей пришёл мужчина, проживающий этажом выше. Он услышал крики о помощи, спустился, выбил дверь квартиры, вывел соседку в подъезд, а нападавшего запер в помещении. Он также вызвал полицию и скорую помощь.

Прибывшие правоохранители задержали нападавшего, у него изъяли нож и похищенные у женщины деньги. Пострадавшую госпитализировали с множественными колото-резаными ранами.

Читайте также:

Стало известно, где служил мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля на севере Москвы

Ъ: почти 10 лет запросили помогавшему ФСБ бизнесмену за хищения у Минобороны

Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» пытался уничтожить доказательства
#талдом
#разбой
#нападение
#криминал
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России двухлетний ребенок наглотался крысиного яда
В Волгоградской области ребенок наглотался крысиного яда
24 июля 2024, 09:06

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Волгоградской области девочка наглоталась крысиного яда. Об этом пишет «Новости Волгограда».
Сообщается, что родители взяли ребенка в гости к родственникам в частный дом, где она и употребила отраву. Девочка госпитализирована в отделение острых отравлений, её состояние удовлетворительное. Доза попавшего в организм яда не представляет угрозы для жизни.

Ранее сообщалось, что многодетная мать заставила своего сына выпить моющее средство. Инцидент произошел в Красноярском крае. Женщина пришла домой пьяная. Ребенок сделал ей замечание. В ответ она ударила мальчика кочергой и налила ему стакан жидкости для очистки жира.

В Грозном двое детей насмерть отравились неизвестным веществом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Житель Талдома нанёс пожилой соседке 30 ударов ножом

Стало известно, где служил мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля на севере Москвы

Рыболовное судно с россиянами на борту затонуло у Фолклендских островов, есть погибшие
#ребёнок
#женщина
#родители
#мать
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, где служил мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля на севере Москвы
«МК»: Пострадавший при взрыве на севере Москвы мужчина служил в секретной части
24 июля 2024, 09:00

Фото: iStock/frodelil

Пострадавший при взрыве на севере Москвы мужчина несколько лет назад служил в одной из секретных воинских частей. Об этом информирует «МК».
Утром на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел на парковке дома. В салоне находились женщина и мужчина, который сидел в кресле водителя, ему оторвало ступни. Они нарядом скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение.

Пострадавший Андрей Торгашов родился в Казахстане. По данным издания, мужчина числился в должности старшего офицера.

Сейчас сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Рассматривается версия покушения, связанного с профессиональной деятельностью пострадавшего.

Ранее в Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель. По информации СМИ, взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы. Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.

Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Газовый баллончик взорвался в анусе у 40-летнего москвича

Здание российского ТЦ обрушилось после взрыва

В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв, один человек погиб, семеро получили ранения
#пострадавшие
#автомобиль
#взрыв
#пострадавший
#водитель
#инцидент
#мужчина
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве
112: причиной взрыва Toyota Land Cruiser в Москве могло быть взрывное устройство
24 июля 2024, 08:40

Фото: iStock/trikolor

Причиной взрыва Toyota Land Cruiser в Москве могло быть взрывное устройство. Об этом информирует Telegram-канал «112».
Инцидент случился утром на Синявинской улице. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В салоне находились женщина и мужчина, который сидел в кресле водителя, ему оторвало ступни. Пассажирка госпитализирована с рваными ранами лица. Сообщается, что в машине не было установлено газовое оборудование.

«Не исключено, что причиной взрыва могло быть установленное взрывное устройство», — отмечается в публикации.

Сейчас на месте работают силовики. Все версии проверяются. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По данным канала, на нескольких этажах многоэтажки выбиты стекла и повреждены автомобили соседей.

Ранее в Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель. По информации СМИ, взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы. Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.

На юго-западе Москвы горит квартира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» пытался уничтожить доказательства

Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар в Николаевской области

Отец байкерши-блогера МотоТани высказался о гибели дочери
#автомобиль
#взрыв
#водитель
#оборудование
#инцидент
#мужчина
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ъ: почти 10 лет запросили помогавшему ФСБ бизнесмену за хищения у Минобороны
24 июля 2024, 06:22

Фото: iStock/blinow61

Помогавшему ФСБ бизнесмену Андрею Чеснокову запросили около десяти лет лишения свободы за хищения у Минобороны России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что Чеснокова предлагают приговорить к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Его сообщникам Вадиму Лесных и Василию Титову предлагают дать 9,5 и 8 лет соответственною

Кроме того, гособвинение требует удовлетворить иск Минобороны к ним в размере 488 миллионов рублей.

«Коммерсантъ» назвал арест Чеснокова неожиданным, поскольку он много раз помогал ФСБ в поимке взяточников.

Напомним, что в 2019 году было возбуждено уголовное дело о хищениях. Тогда был заключён контракт на реставрацию полигонов Теректа и Тургай, где ведомство проводит учения. На работу было выделено 760 миллионов рублей, в ещё полмиллиарда выводились через подставные фирмы.

Читайте также:

Экс-замглавы МО Иванов назвал получение взятки «гражданско-правовыми отношениями»

В Перми бизнесмен пытался дать взятку ФНС салатом, где было полмиллиона рублей

Отстраненный замглавы Генштаба РФ Шамарин частично признался в получении взятки
#фсб
#минобороны рф
#хищение
#уголовное бизнесмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На юго-западе Москвы горит квартира
Площадь пожара в доме на юго-западе Москвы возросла до двух тысяч «квадратов»
24 июля 2024, 04:30

Фото: iStock/grafoto

Квартира загорелась в доме на улице Молодёжная на юго-западе Москвы. Об этом в своём Telegram-канале сообщило МЧС России.
Отмечается, что возгорание началось в квартире на седьмом этаже, после чего пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и чердак. В общей сложности, по последним данным, огонь охватил две тысячи квадратных метров.

Около 30 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться из подъезда. Также четырёх человек спасатели вытащили из квартиры на восьмом этаже.

В настоящее время на месте происшествия работают более 150 пожарных и 46 единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала.

Читайте также:

Появились подробности о погибших при пожаре на квесте в Махачкале

Студентка погибла в пожаре во время квеста в комнате страха в Махачкале

Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар в Николаевской области
#москва
#пожар
#квартира
#мчс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф