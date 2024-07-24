При аварии пассажирского самолёта в аэропорту Катманду погибли 18 человек

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В аэропорту столицы Непала Катманду при взлёте загорелся пассажирский самолёт. Из 19 человек, находившихся на борту, выжил только один.
Самолёт непальской авиакомпании Saurya Airlines, на борту которого находились сотрудники технического персонала, потерпел крушение при взлёте, передаёт издание Kathmandu Press. Инцидент произошёл в среду, 24 июля, около 11 утра по местному времени (8:00 по Москве). На борту не было пассажиров, только сотрудники авиакомпании.
По неизвестной причине во время взлёта авиалайнер резко повело в сторону, он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, задел крылом землю, после чего загорелся. На борту находились 19 человек, включая членов экипажа. По предварительной информации, 18 из них погибли, выжить сумел только командир воздушного судна. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.
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Александр Бойцов