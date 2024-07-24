При аварии пассажирского самолёта в аэропорту Катманду погибли 18 человек

Расследование в отношении полковника ФСБ в отставке Михаила Полякова, переводчика Дениса Савинского и бизнесмена Александра Санина завершено. Их обвиняют в вымогательстве 42,5 млн рублей у одной из крупнейших IT-компаний «Ланит», сообщили в Коммерсант.

«Группа действовала с ноября 2020 по июль 2023 года. В это время Поляков служил во второй службе управления ФСБ по Москве, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. К моменту задержания Михаил уже вышел в отставку и занимал должность заместителя директора по безопасности АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодёжи», - сообщили в издании.





Фигуранты дела не признали вину. Они утверждают, что в материалах дела говорится только об одной публикации в ноябре 2021 года. Она была удалена через девять минут.





Экс-полковник ФСБ Михаил Поляков отрицает общение с «Ланитом». Он утверждает, что не знаком с Саниным. Адвокаты Михаила Полякова говорят о незаконности расследования дела Главным следственным управлением МВД Москвы. Поляков на момент вменяемых обвиняемым событий был действующим офицером ФСБ, и дело должно было быть передано военным следователям СК.

По версии следствия, обвиняемые требовали деньги в обмен на удаление негативных публикаций о «Ланите» из подконтрольных Полякову Telegram-каналов. Эти публикации могли нанести вред правам и законным интересам собственников компании. В числе упомянутых каналов — «Незыгарь», «Кремлёвская прачка», «ВЧК-ОГПУ»* (признан иноагентом), «Банкста» и Brief.Переводчик Денис Савинский и гендиректор ООО «Производственно-строительная компания «Наследие» Александр Санин, будучи женатыми на сестре Полякова, занимались обналичиванием денег. Сначала требовали доллары, потом — криптовалюту. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере, которое грозит 15 годами лишения свободы.