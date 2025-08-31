Бутылка виски стала причиной скандала на перекрёстке в Екатеринбурге — видео

31 августа 2025, 20:06

В Екатеринбурге мужчина избил водителя бутылкой из-за конфликта за рулём

Фото: Istock/karayuschij

В Екатеринбурге на перекрёстке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна произошёл инцидент с участием водителей двух легковых автомобилей. По данным, предоставленным Telegram-каналом «E1.RU | Новости Екатеринбурга», между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из участников применил в качестве предмета для нанесения ударов стеклянную бутылку.