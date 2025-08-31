Бутылка виски стала причиной скандала на перекрёстке в Екатеринбурге — видео
В Екатеринбурге на перекрёстке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна произошёл инцидент с участием водителей двух легковых автомобилей. По данным, предоставленным Telegram-каналом «E1.RU | Новости Екатеринбурга», между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из участников применил в качестве предмета для нанесения ударов стеклянную бутылку.
Опубликованная видеозапись инцидента показывает, что один из участников конфликта наносил удары бутылкой другому водителю, который пытался защищаться. В завершение столкновения бутылка была брошена в сторону одного из мужчин, но не попала в него.
По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один из водителей, получивший повреждения лица. Также сообщается, что бутылка попала в припаркованный поблизости автомобиль.
О случившемся проинформированы правоохранительные органы. Полиция проводит проверку по данному факту для установления всех обстоятельств произошедшего.
