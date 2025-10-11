В соборе Нотр-Дам нашли письмо с предупреждением о теракте

11 октября 2025, 19:38

Figaro: В соборе Нотр-Дам обнаружили письмо с предупреждением о теракте

Фото: istockphoto/OceanProd

В соборе Парижской Богоматери обнаружили анонимное письмо с предупреждением о возможном теракте. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в префектуре полиции Парижа.