В соборе Нотр-Дам нашли письмо с предупреждением о теракте

Figaro: В соборе Нотр-Дам обнаружили письмо с предупреждением о теракте
Фото: istockphoto/OceanProd

В соборе Парижской Богоматери обнаружили анонимное письмо с предупреждением о возможном теракте. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в префектуре полиции Парижа.



В послании авторы просили не открывать храм в выходные 11 и 12 октября, утверждая, что «иностранные граждане заранее спрятали в соборе ножи с целью устроить бойню». Служба безопасности собора вместе с префектурой провела тщательную проверку здания, в ходе которой оружие не нашли.

В субботу, 11 октября, у входов в собор стали досматривать посетителей. Администрация Нотр‑Дама пока не приняла окончательного решения о том, обращаться ли в полицию по этому инциденту.

Отреставрированный после пожара 2019 года собор, открытый вновь в декабре 2024 года, по-прежнему привлекает большое число туристов: в дневное время очередь занимает почти всю площадь перед храмом, а билеты на конкретное время распродаются за считанные минуты.

Никита Кротов

