В соборе Нотр-Дам нашли письмо с предупреждением о теракте
В соборе Парижской Богоматери обнаружили анонимное письмо с предупреждением о возможном теракте. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в префектуре полиции Парижа.
В послании авторы просили не открывать храм в выходные 11 и 12 октября, утверждая, что «иностранные граждане заранее спрятали в соборе ножи с целью устроить бойню». Служба безопасности собора вместе с префектурой провела тщательную проверку здания, в ходе которой оружие не нашли.
В субботу, 11 октября, у входов в собор стали досматривать посетителей. Администрация Нотр‑Дама пока не приняла окончательного решения о том, обращаться ли в полицию по этому инциденту.
Отреставрированный после пожара 2019 года собор, открытый вновь в декабре 2024 года, по-прежнему привлекает большое число туристов: в дневное время очередь занимает почти всю площадь перед храмом, а билеты на конкретное время распродаются за считанные минуты.
