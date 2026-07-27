В столичном детском саду поймали краснокнижную змею
Днем 27 июля в столичную службу «112» поступило необычное сообщение от сотрудников столичного детского сада на улице Ратная. Воспитатели обнаружили на территории учреждения экзотического пресмыкающегося. К моменту прибытия спасателей на месте уже работали специалисты зоопарка, однако им не удавалось самостоятельно поймать животное.
На вызов оперативно прибыли сотрудники поисково-спасательной службы Московского авиационного центра. Как выяснилось, незваный гость спрятался под крыльцом. С помощью специального инструмента спасатели аккуратно разобрали часть конструкции, извлекли полосатую беглянку и передали ее представителям столичного зоопарка.
Специалисты установили, что змея относится к редким видам, занесенным в Красную книгу. Отмечается, что она не ядовита, поэтому дети и воспитатели могли безопасно наблюдать за ходом операции из окон.
В департаменте ГОЧСиПБ напомнили москвичам о правилах поведения при встрече со змеей: не паниковать, не трогать животное и медленно отойти на безопасное расстояние. Самостоятельно ловить, пугать или давить змею палкой категорически запрещается. В случае обнаружения пресмыкающегося на участке или в помещении необходимо немедленно звонить по номеру «112».
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