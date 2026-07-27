В столичном детском саду поймали краснокнижную змею

27 июля 2026, 19:09

Краснокнижную змею беглянку поймали в ЮЗАО в Москве

Фото: телеграм/@DGONews

Днем 27 июля в столичную службу «112» поступило необычное сообщение от сотрудников столичного детского сада на улице Ратная. Воспитатели обнаружили на территории учреждения экзотического пресмыкающегося. К моменту прибытия спасателей на месте уже работали специалисты зоопарка, однако им не удавалось самостоятельно поймать животное.