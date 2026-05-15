Воспитательница детсада забеременела от 14-летнего школьника

15 мая 2026, 18:04

В Австрии воспитательница детсада совратила 14-летнего подростка

В австрийской Вене воспитательница вступила в интимные отношения с 14-летним подростком и некоторое время встречалась с ним. Подробности начала их общения остаются неизвестными. Возраст женщины не раскрывается, но она «как минимум на десять лет старше ученика», сообщает Bild.de. Спустя несколько месяцев таких встреч она забеременела, однако потеряла ребенка.





Коллеги воспитательницы подозревали о тайных отношениях, но после неудачной беременности женщина сама всё им рассказала. В Управлении образования заявили, что администрация школы обратилась в правоохранительные органы сразу, как только узнала о происходящем.



На текущий момент женщина находится в больнице, в отношении неё возбудили уголовное дело. Вопрос о её дальнейшей работе пока не решили.



В жалобе со стороны школы указали «злоупотребление служебным положением», за что ей грозит до трех лет тюрьмы. Если же речь пойдет о насилии или развращении, ключевое значение приобретет момент их совершения. В Австрии возраст согласия наступает с 14 лет, но педагог могла начать совращать школьника и раньше этого возраста.



